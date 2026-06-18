Besi en hausse limitée après un relèvement d'objectifs sans grande surprise

BE Semiconductor Industries (BESI) marque presque le pas ce matin à Amsterdam, l'action grappillant moins de 1% vers 310 EUR sur les premiers échanges : si le spécialiste des équipements de montage pour semi-conducteurs a relevé sensiblement ses objectifs à long terme en amont de sa journée investisseurs prévue ce jour, cela ne surprend guère alors que l'optimisme prévalait déjà largement sur le dossier, comme l'illustraient les propos d'Oddo BHF dans une note parue la veille.

Un relèvement sensible des objectifs à long terme...



Besi a relevé ses objectifs financiers à long terme, tablant désormais sur une marge opérationnelle comprise entre 45% et 55%, pour un chiffre d'affaires compris entre 1,7 et 2,2 MdsEUR, à comparer à des fourchettes cibles de respectivement 40% à 55% et de 1,5 à 1,9 MdEUR il y a un an.



"Depuis le deuxième trimestre 2025, les conditions générales du marché et la dynamique des commandes se sont nettement améliorées", met en avant Richard W. Blickman, CEO de l'équipementier néerlandais d'assemblage pour l'industrie des semi-conducteurs.



"La demande accrue pour des applications photoniques et de centres de données liées à l'IA 2,5D, ainsi que les nouveaux cas d'utilisation de l'hybrid bonding dans les domaines de la logique, de la mémoire et de l'optique co-encapsulée, ont considérablement amélioré nos perspectives d'activité", précise-t-il.



Lors de sa journée des investisseurs 2026, ce jeudi à Amsterdam, Besi abordera plus en détail les tendances du marché, passera en revue sa stratégie commerciale et produit et présentera les mises à jour de son modèle financier cible à long terme.



...mais sans grande surprise pour les investisseurs



Ce relèvement d'objectifs par le groupe laisse toutefois presque de marbre les investisseurs ce matin : il semble avoir été largement anticipé, au vu d'un gain de plus de 3,7% de l'action mercredi, sur fond de propos favorables de la part d'Oddo BHF dans une note sectorielle.



Pour rappel, le bureau d'études a réitéré, hier matin, son opinion "surperformance" sur le titre Besi avec un objectif de cours porté de 285 EUR à 375 EUR, dans le sillage de prévisions de BPA rehaussées d'environ 2% à 14% en 2026-2027, pour une croissance du CA de respectivement 57% et 51%.



"Notre relèvement est aussi bien lié à une vision encore plus positive sur les capex liés à l'IA à horizon 2030, qu'à des signaux d'adoption supplémentaires concernant l'hybrid bonding, qui se rajoutent à une expansion déjà agressive chez TSMC", expliquait l'analyste en charge du dossier.



À horizon 2029-2030, Oddo BHF indiquait viser un CA de 2,1 à 2,4 MdsEUR et une marge opérationnelle de 52% à 53%, le conduisant à un relèvement du BPA 2030 d'environ 30% à 14,3 EUR. Aussi, il s'attendait déjà à une révision en hausse des objectifs du groupe lors de sa journée investisseurs.



Sur la base de ses prévisions, Oddo BHF estimait que le titre se payait 35 fois l'EBITDA à 12 mois prospectifs, ce qui lui semblait "encore acceptable compte tenu du cycle actuel et de la forte accélération de l'adoption de l'hybrid bonding" qu'il anticipe sur 2026-2027, "sans oublier l'angle spéculatif".