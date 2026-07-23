BESI en recul malgré des perspectives solides, selon des analystes
BE Semiconductor Industries (BESI) lâche 4% à 238,2 EUR à Amsterdam, malgré la publication de ses résultats du 2e trimestre, pourtant marqués par de fortes prises de commandes et des objectifs meilleurs que prévu pour le trimestre en cours, selon ING.
Au titre du 2e trimestre, l'équipementier néerlandais pour l'industrie des puces a publié un BPA en croissance de 178% à 1,11 EUR et des revenus en progression de 69% à 250 MEUR, des montants manquant toutefois très légèrement le consensus.
"Les points saillants sont notamment un solide volume de prises de commandes (17% au-dessus du consensus) et des prévisions pour le 3e trimestre 2026 supérieures aux attentes", préfère toutefois mettre en avant ING.
"La direction a souligné la dynamique soutenue dans les domaines de l'hybrid bonding, de la photonique, des data centers et des applications de gestion de l'énergie pour l'intelligence artificielle", ajoute la banque néerlandaise.
"Dans l'ensemble, ce point renforce notre conviction que BESI demeure un gagnant clé du cycle actuel de l'encapsulage pour l'IA, tant grâce à son portefeuille traditionnel qu'à ses offres d'hybrid bonding", conclut ING, qui reste à l'achat sur le titre.
"L'adoption par les clients de l'hybrid bonding est passée de 15 à 21 clients et les applications liées à l'IA ont représenté environ 60% des commandes du 1er semestre", pointe de son côté KBC, ajoutant que les perspectives à court terme se sont améliorées.
Néanmoins, l'établissement belge maintient sa recommandation "réduire" et son objectif de cours de 225 EUR sur l'action BESI, car il considère que "la valorisation actuelle reflète déjà une très forte perspective de croissance sur plusieurs années".
BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales de semi-conducteurs et d'électronique. Le groupe développe des équipements et des procédés d'assemblage dernière technologie destinés à des applications de conditionnement à différents niveaux de cadres conducteurs, de substrats et de tranches pour de nombreux marchés utilisateurs-finaux, notamment les marchés de l'électronique, de l'Internet mobile, de l'informatique, de l'automobile, industriel, RFID, DEL et de l'énergie solaire.
La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (35%), Taiwan (12,1%), Malaisie (7,3%), Thaïlande (7,2%), Corée du Sud (5,3%), Asie-Pacifique (9,1%), Etats-Unis (14,6%), Europe (7,7%) et autres (1,7%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.