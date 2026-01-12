BE Semiconductor Industries (BESI) grimpe de plus de 6% à Amsterdam, propulsé par un point d'activité d'où ressortent des commandes d'environ 250 millions d'euros engrangées au 4e trimestre 2025, en hausse de 105% en comparaison annuelle.

Par rapport au 3e trimestre, ses commandes se sont accrues de 43%, une progression que BESI explique notamment par une hausse des réservations de sous-contractants asiatiques pour des applications de data centers 2,5D.



Le groupe néerlandais met aussi en avant "des rachats de capacités renouvelées par des clients photoniques de premier ordre", ainsi que la "réception de commandes en hybrid bonding anticipées au cours du trimestre".



"De plus, les revenus, la marge brute et les dépenses opérationnelles du 4e trimestre devraient ressortir à la borne favorable de la fourchette-cible précédente", ajoute l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs.



"Nous prévoyons un chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 à 640 millions d'euros, au-dessus de l'estimation consensuelle de 598 millions", réagit un analyste de KBC, dans la perspective de la publication des résultats annuels attendus le 19 février.