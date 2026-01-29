Pendant que le dollar continue à s'agiter, les publications d'entreprises tombent plus drues que les placements produits dans des vidéos d'influenceurs. Les dépenses somptuaires de Microsoft et Meta dans l'IA ont reçu un accueil très différent, tandis que la réunion de la Fed a ressemblé à un non-événement. La séance de jeudi sera encore marquée par les annonces de résultats, de A comme Apple à W comme Wizz Air (oui, je n'ai pas trouvé de Z).

Il s'est passé beaucoup de choses hier entre 20h00 et 23h00 aux Etats-Unis sur le plan financier.

D'abord, la banque centrale américaine a maintenu son principal taux directeur inchangé, comme prévu. La décision a été prise à 10 voix contre 2, Christopher Waller et Stephen Miran militant pour un abaissement d'un quart de point. Ensuite, le président de l'institution, Jerome Powell, a pris la parole pour expliquer ce choix. Pour faire simple, il a souligné la robustesse de l'économie américaine dans la configuration actuelle, si bien qu'il est urgent de ne rien faire au niveau des taux. Le marché est conforté dans son sentiment qu'il n'y aura pas non plus de baisse de taux lors des réunions de mars et d'avril. Le mantra de la conférence de la veille était "je n'ai rien à vous dire à ce sujet". Powell l'a utilisé à plusieurs reprises pour repousser les questions polémiques concernant son avenir, le limogeage de Lisa Cook ou l'enquête fédérale sur les travaux du bâtiment de la Fed.

Wall Street a clôturé sur une note attentiste. Le Nasdaq 100 a quand même gagné 0,3%, les investisseurs spéculant sur les publications de valeurs technologiques attendues post-clôture. Le S&P 500, lui, a bouclé en baisse insignifiante, en étant quand même allé goûter aux 7 000 points pour la première fois de son histoire durant la séance (record à 7 002,28 points précisément). En Europe, la situation était plus compliquée. LVMH a plombé le CAC 40 avec ses résultats en berne et ses perspectives de reprise modestes. -7,9% à la cloche pour le groupe de Bernard Arnault et -1,06% pour l'indice parisien. Le Stoxx Europe 600 s'est retrouvé à -0,75% en fin de parcours, à cause de la baisse marquée de deux de ses piliers naturels, la banque et la santé. Les laboratoires ont connu une journée difficile des deux côtés de l'Atlantique, alors que la Maison Blanche accroît la pression sur l'écosystème de santé pour obtenir des prix de soins meilleur marché.

Juste après les derniers échanges de Wall Street, une grosse série de résultats est tombée. L'accueil a été contrasté. Les chiffres de Microsoft ont fait baisser le titre de 6% post-séance, à cause de la poursuite des lourds investissements dans l'IA, qui ne se traduisent pas encore suffisamment dans la partie bénéfices. Meta, à l'inverse, a plutôt séduit avec des objectifs relevés, et en dépit d'un renforcement de ses dépenses dans l'IA, ce qui lui valait un bond de 6% hors séance. Accueil plutôt positif aussi pour les performances de Tesla, moins dégradées que prévu malgré la panne de croissance. Et comme c'est dans les vieux alambics qu'on fait la meilleure gnôle, comme dirait Mamie Lucette, c'est IBM qui a le plus brillé hier soir, avec un gain de 7% post-publication.

En toile de fond, le dollar reste au centre de l'attention. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a tenté d'éteindre hier l'incendie allumé par son patron, Donald Trump, quelques heures plus tôt. Le président américain a laissé entendre qu'il ne voyait aucun problème à laisser glisser le dollar, ce qui a accru la pression sur la devise. Pour éviter un décrochage trop pénalisant, Bessent a tenté de mettre une astérisque : les Etats-Unis restent attachés au dollar fort et ne sont pas intervenus pour soutenir le yen dernièrement. La déclaration a fait remonter le billet vert hier, mais la remontada a été de courte durée. Les remous autour du dollar continuent à provoquer des réactions sur plusieurs autres classes d'actifs. L'or et l'argent affichent des gains effarants et les autres matières premières commencent à surchauffer.

Dans le reste de l'actualité, les Etats-Unis maintiennent la pression sur les autorités iraniennes. Un groupe naval bâti autour du porte-avions Abraham Lincoln croise au Moyen-Orient pour renforcer le poids de la menace américaine. Dans un autre registre, la journée de jeudi est traditionnellement la plus embouteillée de la semaine durant les saisons de publication des résultats, ce qui se vérifie encore aujourd'hui. Beaucoup d'annonces en Europe puis aux Etats-Unis, avec en point d'orgue Apple ce soir après la clôture de Wall Street. La marque à la pomme n'est plus l'unique faiseuse de tendance comme c'était le cas quelques années en arrière, mais elle reste un baromètre technologique.

En Asie-Pacifique, l'ambiance est baissière en Australie (-0,1%), en Inde (-0,3%) et à Taïwan (-0,7%). Ailleurs, les gains vont de 0,2% au Japon à 1% en Corée du Sud. L'ouverture européenne sera fonction du poids des résultats publiés, qui peuvent faire et défaire les indices, comme on l'a constaté hier avec LVMH pour le CAC 40.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres d'import export de novembre (14h30) précéderont les commandes à l'industrie de novembre (16h00). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

