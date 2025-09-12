Best Buy fait part de la nomination de Meghan Frank, la directrice financière (CFO) du fournisseur d'articles de sport lululemon depuis novembre 2020, comme nouvelle membre de son conseil d'administration, avec effet immédiat.
La chaine d'électronique grand public explique que Meghan Frank lui apportera plus de deux décennies d'expérience et d'expertise dans les domaines du commerce de détail, de la finance et de la planification.
Avant de rejoindre lululemon en 2016, elle était vice-présidente de la planification des marchandises chez Ross Stores, après avoir passé près de dix ans chez J.Crew dans des rôles de direction de la planification et de l'analyse financières.
Meghan Frank currently works at KKR Acquisition Holdings I Corp., as Independent Director from 2021 and lululemon athletica, Inc., as Chief Financial & Accounting Officer. Ms. Frank also formerly worked at Ross Stores, Inc., as Vice President-Merchandise Planning from 2015 to 2016. Ms. Frank received her undergraduate degree from Colgate University.
