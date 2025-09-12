Best Buy Co., Inc. est spécialisé dans la distribution de détail de produits électroniques grand public et de produits de divertissement. Le groupe propose notamment des produits informatiques (ordinateurs, périphériques, logiciels), des produits hi-fi (télévisions, lecteurs DVD, etc.), des appareils photos, des téléphones portables, des lecteurs de musique et des appareils ménagers (machines à laver, réfrigérateurs, etc.). Le CA par zone d'activité se répartit comme suit : - Etats-Unis (92,1%) : activité assurée, au 01/02/2025, au travers d'un réseau de 957 magasins répartis par enseigne essentiellement entre Best Buy (916) et Pacific Sales (20) ; - Canada (7,9%) : 160 magasins répartis entre Best Buy (129) et Best Buy Mobile (31). La commercialisation des produits est également réalisée par le biais de sites Internet (notamment Bestbuy.com, BestBuyMobile.com, GeekSquad.com, MagnoliaAV.com, PacificSales.com et FutureShop.ca).