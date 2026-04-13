Le distributeur spécialisé dans les produits électroniques grand public reculait de plus de 3% après 16h45 dans le sillage de la dégradation de recommandation de Goldman Sachs qui est passée de achat à vendre sur le titre. L'objectif de cours est réduit à 59 dollars, contre 76 USD auparavant.
Best Buy devrait profiter au premier trimestre d'un effet d'anticipation sur la demande de PC, ainsi que de remboursements d'impôts plus élevés, soutenant ses ventes à magasins comparables. Mais cet élan pourrait s'essouffler par la suite, estime Goldman Sachs, à mesure que la hausse des coûts des composants mémoire se répercute sur les prix des ordinateurs.
Le groupe s'expose ainsi à un risque de compression des marges, les consommateurs pouvant se tourner vers des modèles d'entrée de gamme, tandis que les volumes pourraient reculer dans un contexte de rationalisation des livraisons par les fabricants.
"En parallèle, Best Buy peine toujours à relancer ses activités dans l'électroménager et l'électronique grand public, un frein persistant à la croissance. Si la valorisation du titre reste raisonnable, des révisions à la baisse des bénéfices sont attendues au second semestre, ce qui pourrait peser sur la performance boursière", conclut Goldman.
Best Buy Co., Inc. est spécialisé dans la distribution de détail de produits électroniques grand public et de produits de divertissement. Le groupe propose notamment des produits informatiques (ordinateurs, périphériques, logiciels), des produits hi-fi (télévisions, lecteurs DVD, etc.), des appareils photos, des téléphones portables, des lecteurs de musique et des appareils ménagers (machines à laver, réfrigérateurs, etc.). Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Etats-Unis (92,1%) : activité assurée, au 01/02/2025, au travers d'un réseau de 957 magasins répartis par enseigne essentiellement entre Best Buy (916) et Pacific Sales (20) ;
- Canada (7,9%) : 160 magasins répartis entre Best Buy (129) et Best Buy Mobile (31).
La commercialisation des produits est également réalisée par le biais de sites Internet (notamment Bestbuy.com, BestBuyMobile.com, GeekSquad.com, MagnoliaAV.com, PacificSales.com et FutureShop.ca).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.