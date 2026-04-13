Best Buy dégradé par Goldman Sachs

Le distributeur spécialisé dans les produits électroniques grand public reculait de plus de 3% après 16h45 dans le sillage de la dégradation de recommandation de Goldman Sachs qui est passée de achat à vendre sur le titre. L'objectif de cours est réduit à 59 dollars, contre 76 USD auparavant.

Best Buy devrait profiter au premier trimestre d'un effet d'anticipation sur la demande de PC, ainsi que de remboursements d'impôts plus élevés, soutenant ses ventes à magasins comparables. Mais cet élan pourrait s'essouffler par la suite, estime Goldman Sachs, à mesure que la hausse des coûts des composants mémoire se répercute sur les prix des ordinateurs.



Le groupe s'expose ainsi à un risque de compression des marges, les consommateurs pouvant se tourner vers des modèles d'entrée de gamme, tandis que les volumes pourraient reculer dans un contexte de rationalisation des livraisons par les fabricants.



"En parallèle, Best Buy peine toujours à relancer ses activités dans l'électroménager et l'électronique grand public, un frein persistant à la croissance. Si la valorisation du titre reste raisonnable, des révisions à la baisse des bénéfices sont attendues au second semestre, ce qui pourrait peser sur la performance boursière", conclut Goldman.