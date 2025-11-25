Best Buy relève ses objectifs annuels après un 3ème trimestre meilleur que prévu

Best Buy a publié mardi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par ses activités dans les jeux vidéo, l'informatique et les téléphones mobiles, qui ont plus que compensé la faiblesse de ses ventes dans le home cinéma et l'électroménager, et revu à la hausse dans la foulée ses objectifs financiers pour son exercice fiscal en cours.



La première chaîne américaine d'électronique grand public a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 9,67 milliards de dollars au titre des trois mois clos au 1er novembre, en hausse de 2,7% à données comparables.



En données ajustées, son bénéfice par action (BPA) ressort à 1,40 dollar, contre 1,26 dollar sur la même période de l'exercice précédent.



Suite à ce troisième trimestre meilleur que prévu, le groupe de Minneapolis a revu à la hausse ses perspectives de résultats pour l'exercice, prévoyant désormais un BPA ajusté compris entre 6,25 et 6,35 dollars, contre 6,15-6,30 dollars précédemment.



Son chiffre d'affaires annuel est quant à lui attendu entre 41,65 et 41,95 milliards de dollars, soit une croissance à périmètre constant de 0,5% à 1,2%, et non plus entre 41,1 et 41,9 milliards, ce qui correspondant à une évolution comprise entre -1% et +1%.



En dépit de ces annonces, le titre - qui accuse un repli de 12% depuis le début de l'année - cédait plus de 0,8% en cotations avant-Bourse.