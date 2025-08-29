Best Buy : Wedbush abaisse son objectif de cours

Wedbush a annoncé vendredi avoir ramené son objectif de cours sur Best Buy de 75 à 70 dollars, tout en renouvelant son opinion 'neutre' sur le titre.



Bien que le premier distributeur américain d'électronique grand public ait fait état de résultats solides au titre du deuxième trimestre - un phénomène qu'il explique par la forte demande pour les produits informatiques à l'approche de la rentrée des classes - le groupe s'est refusé à revoir à la hausses ses objectifs annuels, déplore le bureau d'études dans une note.



S'il reconnaît que les performances du détaillant soient pénalisées par la vigueur des ventes dans l'informatique et les jeux vidéo, où les marges sont plus faibles, l'analyste craint que la prudence de l'entreprise s'explique par l'impact des nouveaux droits de douane et la possibilité d'un recours à de prochaines opérations promotionnelles.



'Sur le court terme, nous restons préoccupés par l'impact que pourraient avoir des hausses de prix sur la propension des consommateurs à faire l'acquisition de produits coûteux mais liés à la vie de tous les jours', souligne-t-il.



Wedbush dit redouter que cet effet négatif tende à s'amplifier sur la seconde partie de l'année, une perspective qui le pousse à considérer que le profil risque/rendement du titre est défavorable dans l'immédiat.