Bharti Airtel s'allie à IBM pour renforcer Airtel Cloud et accélérer l'IA d'entreprise

Bharti Airtel annonce un partenariat stratégique avec IBM pour renforcer Airtel Cloud, en combinant la fiabilité et la sécurité du cloud d'Airtel avec l'expertise technologique d'IBM dans l'infrastructure et les logiciels d'intelligence artificielle (IA). L'objectif est de permettre aux entreprises des secteurs réglementés de déployer plus efficacement leurs charges de travail IA sur des environnements hybrides et multicloud.















Les clients auront accès aux serveurs IBM Power11 'as-a-Service', tandis qu'Airtel étendra son réseau de zones de disponibilité en Inde de 4 à 10 et ouvrira deux nouvelles régions à Mumbai et Chennai.















Gopal Vittal, directeur général d'Airtel, souligne que ce partenariat 'ajoute des capacités substantielles pour répondre aux besoins des industries soumises à forte régulation'.De son côté, Rob Thomas, directeur commercial d'IBM, indique qu'il permettra 'd'accélérer la transformation numérique des entreprises indiennes à l'ère de l'IA'.