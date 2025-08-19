BHP : dans le vert après ses résultats annuels

BHP prend près de 2% à Londres, après la publication d'un bénéfice net en hausse de 14% à neuf milliards de dollars en 2024-25, 'soutenu par une forte performance opérationnelle et de coûts sous-jacente face à un contexte de volatilité globale'.



La compagnie minière anglo-australienne revendique des volumes de production records en cuivre et en minerai de fer, ainsi qu'une production accrue de charbon sidérurgique, mais a aussi profité d'une augmentation des prix pour le cuivre.



Néanmoins, son EBITDA sous-jacent s'est contracté de 10% à 26 milliards de dollars, dans le sillage de revenus en baisse de 8% à 51,3 milliards du fait principalement d'un déclin des prix du minerai de fer et du charbon.



BHP a décidé d'un dividende final de 60 cents par action, soit un montant total de trois milliards de dollars, portant le retour total aux actionnaires annoncé pour l'exercice clos fin juin à 1,10 dollar par action, soit 5,6 milliards en tout.