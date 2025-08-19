BHP : Oddo BHF confirme son conseil et maintient son objectif

Oddo BHF confirme son conseil sur le titre BHP, avec une recommandation maintenue à 'Neutre' et un objectif de cours inchangé à 2100p .



Selon le broker, les résultats du second semestre 2024-25 ont légèrement dépassé les attentes grâce à la performance du cuivre, qui a généré pour la première fois un EBITDA supérieur à celui du minerai de fer. Le bénéfice net ressort cependant 10% en dessous des prévisions, en raison de charges exceptionnelles liées notamment à l'affaire Samarco .



Le bureau d'études souligne également que la génération de trésorerie opérationnelle est restée solide, permettant de réduire la dette nette à 12,9 milliards de dollars, dans le haut de la fourchette cible du groupe. Le dividende final proposé, à 0,60 dollar par action, ressort 19% au-dessus des attentes, correspondant à un taux de distribution de 60%, bien supérieur au minimum de 50% .



La note indique enfin que, malgré une bonne exécution et une position solide dans ses trois métiers principaux, Oddo BHF préfère rester 'Neutre' sur BHP, privilégiant Rio Tinto pour son rendement supérieur et une séquence de résultats jugée plus favorable à court et moyen terme .