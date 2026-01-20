BHP resserre à la hausse ses prévisions de production annuelles de cuivre pour l'exercice 2025-2026

BHP affiche une performance opérationnelle très solide au premier semestre de son exercice 2025-2026 (clos le 31 décembre 2025), marquée par des records de production et une révision à la hausse de ses objectifs pour son activité cuivre.

Sur cet exercice, le groupe minier australien vise désormais une production annuelle de cuivre entre 1900 et 2000 kilotonnes (kt) contre 1800-2000 kt précédemment. La production s'élève à 984,1 kt sur le premier semestre. Elle est stable en glissement annuel.



Pour l'activité minerai de fer, le groupe a réalisé une production record en Australie-Occidentale (WAIO = Western Australia Iron One). L'objectif annuel reste inchangé entre 258 et 269 millions de tonnes (mt). Sur ce semestre, la production s'élève à 133,8 mt, soit une hausse de 2% sur un an.



BHP a profité d'un environnement de prix favorable avec des cours du cuivre en hausse de 32% et ceux du minerai de fer en progression de 4% sur un an pour un prix moyen réalisé respectivement de 5,8 dollars/lb (livre) et de 84,71 USD/wmt (tonne métrique humide).



La production de charbon sidérurgique (steelmaking coal) a augmenté de 2% à 9,2 mt, portée par une performance d'extraction record en cinq ans chez BMA (co-entreprise minière de charbon australien détenu à 50% chacun par BHP et Mitsubishi), et celle du charbon énergétique (energy coal) a progressé de 10% à 8,1 mt. Les objectifs annuels de production sur cet exercice pour ces deux types de charbon sont maintenus : respectivement entre 36-40 mt et 14-16 mt.



Le projet de mine de potasse Jansen au Canada est en bonne voie pour débuter sa production mi-2027. Jansen sera un actif durable, à faible coût et évolutif, ajoutant une nouvelle ressource d'avenir au portefeuille de BHP. Ce projet est actuellement en phase de construction. La Phase 1 est achevée à 75%. L'estimation du coût pour cette première phase a été mise à jour à 8,4 MdsUSD (soit une augmentation de 900 MUSD par rapport à l'estimation précédente, principalement due à l'inflation et aux conditions du marché). La phase 2 du projet est également en cours de construction et est achevée à 10%.



"Le dépassement de coûts de 20% sur ce projet de potasse est une déception. Cela confirme notre opinion : les efforts de diversification de BHP vers des territoires inexplorés ne seraient pas de tout repos, malgré les opportunités attrayantes qu'offre le marché de la potasse à long terme", a expliqué Varun Sikka, analyste métaux et mines chez AlphaValue, sur ce point.



En outre, le groupe australien souligne que "la demande chinoise reste résiliente, soutenue par des mesures ciblées et des exportations solides, malgré un ralentissement fin 2025 dans la construction et les infrastructures. L'Inde émerge comme un moteur clé de la demande pour l'acier et le cuivre. La croissance mondiale prévue autour de 3% pour 2026 offre un contexte positif pour les matières premières.



"BHP entame le second semestre 2026 avec une forte dynamique opérationnelle. Nous investissons pour la décennie à venir avec un important pipeline de croissance dans le cuivre, visant une production attribuable d'environ 2 millions de tonnes d'ici les années 2030", a déclaré Mike Henry, CEO de BHP.