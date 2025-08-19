BHP a vu son bénéfice annuel reculer de 26%, à 10,16 milliards de dollars, plombé par la faiblesse de la demande chinoise et la chute des prix du minerai de fer. Malgré ce repli, le groupe a surpris en versant un dividende final supérieur aux attentes, ce qui a fait grimper son action en Bourse.

Le dividende annuel atteint 1,10 USD par action, son plus bas niveau depuis 2017 mais au-dessus des prévisions. Le dividende final, fixé à 0,60 USD, reste inférieur à celui de l’an passé. BHP a aussi réduit ses investissements, tout en maintenant des projets de croissance à moyen terme.

Le groupe reste confiant dans la résilience de la demande en matières premières, malgré un contexte économique incertain et des tensions politiques persistantes. Il prévoit d’investir 11 milliards de dollars d’ici deux ans, avant de réduire la voilure à partir de 2028.

BHP continue d’ajuster son portefeuille : retrait du projet Kabanga en Tanzanie, retards sur la potasse au Canada, et cession d’actifs cuprifères au Brésil pour jusqu’à 465 millions de dollars. Le groupe reste sélectif en matière d’acquisitions, notamment dans le cuivre et la potasse.