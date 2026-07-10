Biais légèrement haussier en Europe après une semaine erratique

Les Bourses européennes sont attendues dans le vert vendredi matin à la faveur de quelques achats à bon compte après les forts dégagements des derniers jours, même si le retour des inquiétudes géopolitiques est loin d'être oublié. Les premières indications disponibles laissent entrevoir une progression d'environ 0,2% pour le CAC 40 à l'ouverture et un gain de 0,1% pour le DAX à Francfort, tandis que le FTSE 100 avance de 0,3% dans les échanges électroniques.

Les investisseurs semblent vouloir reprendre leur souffle avant le week-end, au terme d'une semaine erratique liée aux inquiétudes concernant l'évolution de la situation au Moyen-Orient.



La tendance a été alourdie par la reprise des frappes américaines contre l'Iran, une série d'attaques visant des navires commerciaux et les commentaires de Donald Trump selon lesquels le cessez-le-feu avec l'Iran était, selon lui, "caduc", ayant accru le risque d'un effondrement plus global des négociations en cours.



Sur l'ensemble de cette semaine tumultueuse, le CAC accuse pour l'instant un repli hebdomadaire de 2,1% qui l'a conduit à enfoncer le seuil des 8 500 points, le DAX perd non loin de 2,5% et l'Euro STOXX 50 lâche un peu plus de 2%.



La dynamique de fond reste intacte



Les récentes turbulences du marché pourraient cependant inciter les traders à se lancer dans une chasse aux bonnes affaires.



Si la nervosité des investisseurs s'est accentuée ces derniers jours, aucune correction majeure n'est venue remettre en cause la dynamique favorable qui porte les marchés depuis le début de l'année.



"Les investisseurs semblent avoir choisi de retenir le meilleur des scénarios, reléguant au second plan les nombreux risques qui pèsent pourtant sur l'économie mondiale", constate Philippe Tranchet, le directeur adjoint des investissements de Mandarine Gestion.



"Les marchés actions évoluent aujourd'hui sur des niveaux de valorisation qui laissent penser que la croissance restera solide, que les bénéfices continueront de progresser, que les conflits seront contenus et que l'environnement économique demeurera prévisible. Une lecture pour le moins optimiste", souligne le gérant.



Signe de cette confiance presque déconcertante, Wall Street a terminé dans le vert jeudi, à la faveur d'un retour vers les valeurs des semi-conducteurs, qui avaient été récemment délaissées, dans le sillage de l'annonce de gros investissements de la part du fabricant de mémoires Micron.



A la clôture, le Dow Jones gagnait près de 0,3%, le S&P 500 prenait 0,8% et le Nasdaq 100 s'adjugeait 1,6%.



Toujours la tech comme moteur principal



"Le momentum du marché colle exactement à ce que nous avions anticipé", commentent ce matin les analystes de Danske Bank.



"On va certainement enfoncer une porte ouverte mais essentielle : pour les marchés d'actions, les dépenses d'investissement réalisées dans la tech importent beaucoup plus que la hausse des coûts de l'énergie. Libre à chacun d'être d'accord ou non, mais on ne serait pas surpris que cette thématique gagne sérieusement du terrain au cours de l'été", souligne la banque danoise.



Sur le compartiment obligataire, les taux longs américains continuent de s'éroder après avoir récemment atteint des sommets depuis la fin du mois de mai suite au discours jugé plus agressif de la Fed. Le rendement du Treasury à dix ans revient à 4,5390%.



Le pétrole poursuit lui aussi sa consolidation à plat après avoir fortement progressé cette semaine, porté par le regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran qui est venu raviver les inquiétudes concernant l'approvisionnement et le transport maritime via le détroit d'Ormuz.



Le Brent grignote 0,23% à 93,51 USD le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 0,41% à 90 USD.



La séance s'annonce calme sur le front économique, puisque seuls les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois de juin figurent à l'agenda du jour, mais les comptes de la compagnie aérienne américaine Delta seront suivis de près à l'heure du déjeuner en attendant le véritable démarrage de la saison des résultats, qui sera donné mardi prochain avec les publications des grandes banques américaines.