Bic arrête Rocketbook et ses activités Skin Creative

Le groupe de produits de consommation courante Bic annonce mettre un terme à Rocketbook et à ses activités tatouages regroupées sous Skin Creative (Inkbox et Tattly) d'ici le premier trimestre 2026, une décision prise à l'issue d'une revue approfondie.



"Rocketbook et les activités Skin Creative n'ont pas délivré les résultats initialement attendus, leur chiffre d'affaires et leur rentabilité s'étant dégradés de manière significative depuis leur acquisition", explique le CEO Rob Versloot.



Le fabricant de rasoirs, stylos et briquets jetables précise cependant que cette décision ne remet pas en cause ses prévisions financières 2025, et aura un impact minimal sur son chiffre d'affaires et sa marge d'exploitation ajustée en 2025.