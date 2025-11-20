Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 novembre 2025, le seuil de 5% du capital de la Société BIC et détenir 5,02% du capital et 3,58% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte de la conclusion concomitante d'accords et d'instruments financiers portant sur des actions BIC.