Bic porté par l'Amérique du Nord au premier trimestre

Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 453 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance organique de 1,6%, soutenue par l'ensemble des catégories et des principales zones géographiques, à l'exception du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les effets de change et les variations de périmètre ont toutefois pesé sur l'activité, avec un impact négatif respectif de 5,0% et 1,9%.

La dynamique reste contrastée selon les régions. L'Europe affiche une activité globalement stable, portée par de bonnes performances en France et en Espagne, tandis que l'Amérique du Nord enregistre une nette progression, soutenue notamment par l'e-commerce et les boutiques spécialisées. L'Amérique latine présente une croissance modérée, malgré un environnement concurrentiel difficile au Mexique et au Brésil.



A l'inverse, le Moyen-Orient et l'Afrique reculent, pénalisés par des conditions de marché défavorables et un contexte géopolitique tendu.



Dans ce contexte, le groupe confirme ses perspectives et anticipe une amélioration progressive de la croissance organique de son chiffre d'affaires.



Bic vise également une légère progression de sa marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie disponible globalement stable, tout en poursuivant la mise en oeuvre de sa transformation stratégique.