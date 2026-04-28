Bic porté par l'Amérique du Nord au premier trimestre
Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 453 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance organique de 1,6%, soutenue par l'ensemble des catégories et des principales zones géographiques, à l'exception du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les effets de change et les variations de périmètre ont toutefois pesé sur l'activité, avec un impact négatif respectif de 5,0% et 1,9%.
La dynamique reste contrastée selon les régions. L'Europe affiche une activité globalement stable, portée par de bonnes performances en France et en Espagne, tandis que l'Amérique du Nord enregistre une nette progression, soutenue notamment par l'e-commerce et les boutiques spécialisées. L'Amérique latine présente une croissance modérée, malgré un environnement concurrentiel difficile au Mexique et au Brésil.
A l'inverse, le Moyen-Orient et l'Afrique reculent, pénalisés par des conditions de marché défavorables et un contexte géopolitique tendu.
Dans ce contexte, le groupe confirme ses perspectives et anticipe une amélioration progressive de la croissance organique de son chiffre d'affaires.
Bic vise également une légère progression de sa marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie disponible globalement stable, tout en poursuivant la mise en oeuvre de sa transformation stratégique.
Société BIC figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de papeterie (35,2%) : stylos à bille, crayons, porte-mines, feutres, stylos correcteurs, gommes, marqueurs permanents, colles, blocs-notes adhésifs, etc. ;
- briquets (34,6%) ;
- rasoirs (28,8%) ;
- autres (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,2%), Amérique du Nord (35,9%), Amérique latine (17,5%), Moyen-Orient et Afrique (7,9%), Océanie et Asie (3,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.