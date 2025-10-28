BIC révise ses perspectives annuelles après un T3 en demi-teinte

BIC fait savoir que son chiffre d'affaires s'est établi à 519 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en léger repli de 3,9% en données publiées et stable (à +0,3%) à taux de change constants.



Cette performance inférieure aux attentes pousse le groupe à revoir ses ambitions pour l'exercice. BIC anticipe désormais une contraction de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et -1,5% à taux de change constants, contre une croissance initialement envisagée.



La marge d'exploitation ajustée est attendue autour de 13,7%, et le free cash flow (flux net de trésorerie disponible) devrait s'élever à environ 210 millions d'euros.



'2025 est une année difficile pour BIC [...] En conséquence, il était nécessaire de réviser nos perspectives 2025. Mon objectif est de construire des bases solides pour le Groupe tout en nous concentrant sur nos opérations', a fait savoir le nouveau directeur général Rob Versloot.



Dans le détail, la division Human Expression a vu ses ventes trimestrielles reculer de 0,5% à taux de change constants, à 192 millions d'euros, affectées par la faiblesse de Rocketbook, Skin Creative et Cello.

Flame for Life recule de 4,3% à taux de change constants, à 175 millions d'euros, malgré une amélioration séquentielle.

Seule la division Blade Excellence progresse, avec une hausse de 7,4% à taux de change constants, portée par Tangle Teezer. Hors cet effet de périmètre, les ventes de rasoirs reculent de 6,1% sur la période.



Le groupe a également annoncé la cession de son activité Cello en Inde, jugée non alignée avec ses objectifs de croissance et de rentabilité. Cette opération, qui devrait être finalisée d'ici fin 2025, n'aura pas d'impact significatif sur les résultats annuels précise le groupe.