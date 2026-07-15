Depuis novembre 2025, Michael Burry accuse les hyperscalers de prolonger la vie comptable de leurs serveurs pour embellir leurs bénéfices. La polémique revient en juillet, au moment où Meta porte Hyperion à plus de 50 milliards de dollars et où le marché obligataire commence à se tendre. Nous avons repris la saga, puis fait parler les chiffres.

La saga Michael Burry contre la grande fabrique de l’IA vient de livrer un nouvel épisode. Le 13 juillet, Gavin Baker, associé gérant d’Atreides Management et investisseur précoce de Nvidia, Tesla et SpaceX, a décrit le Substack du célèbre investisseur baissier comme une "bénédiction". Le même jour, Meta annonçait que son centre de données Hyperion, en Louisiane, atteindrait 5 gigawatts et mobiliserait plus de 50 milliards de dollars. La critique portait sur la qualité des profits, tandis que l’industrie engageait encore quelques dizaines de milliards dans ses infrastructures. Cette coïncidence a suffi à remettre le dossier sur la table.

J’ai pourtant essayé de regarder ailleurs, et même de revenir à la macro, ma fascination originelle. Mais en suivant les milliards, ils m’ont encore ramenée à l’IA. Gartner estime les dépenses mondiales liées à cette technologie à 2 520 milliards de dollars en 2026, soit plus de deux fois le PIB annuel de la Suisse. BNP Paribas chiffre à environ 725 milliards les seuls investissements des hyperscalers cette année. A cette échelle, l’IA déborde largement du secteur technologique. Elle absorbe du capital, influence l’investissement agrégé et commence à occuper une place bien réelle sur le marché obligataire.

Pour ceux qui n’ont pas suivi le feuilleton dès le début, la polémique remonte à l’automne 2025. Après deux années de silence sur X, Michael Burry réapparaît fin octobre avec une conviction familière (l’apocalypse financière), celle d’une bulle sur le marché de l’IA. Le 10 novembre, il s’attarde sur un mécanisme moins spectaculaire qu’un krach, mais très efficace dans un compte de résultat : l’allongement de la durée d’amortissement des serveurs. Lorsqu’elle ne reflète plus leur durée de vie économique, cette pratique constitue selon lui l’une des fraudes les plus courantes de l’époque moderne. Son estimation fait mouche. Entre 2026 et 2028, 176 milliards de dollars d’amortissements pourraient être sous-estimés, ce qui gonflerait les bénéfices de Meta de 20,8% et ceux d’Oracle de 26,9 % à l’horizon 2028.

Fin novembre 2025, Nvidia entre à son tour dans la polémique en adressant aux analystes un mémo sur la longévité de ses anciennes générations de puces. Burry rétorque que le groupe répond à une accusation qu’il n’a jamais formulée. Son analyse porte sur l’amortissement pratiqué par les clients de Nvidia, qui achètent des serveurs par dizaines de milliards, et non sur celui d’une entreprise de conception de semi-conducteurs. Le dossier connaît un nouvel épisode le 9 juillet 2026. Après avoir dévoilé de nouvelles positions baissières sur Nvidia, Tesla et l’ETF de semi-conducteurs SOXX, Burry relève une tension entre deux discours. Nvidia a besoin d’une demande de puces durable, tandis que les hyperscalers assurent aux investisseurs que le pic de dépenses ne durera que trois ou quatre ans. Selon lui, leur free cash-flow se rapproche déjà de zéro alors que les bénéfices publiés restent soutenus en partie par de longues durées d’amortissement.

Alors, manipulation comptable, simple différence d’estimation ou premier craquement d’un modèle devenu trop gourmand en capital ? Les GPU deviennent-ils vraiment obsolètes en deux ou trois ans ? Combien de bénéfices une année d’amortissement supplémentaire permet-elle de déplacer ? Et que se passe-t-il lorsque les serveurs sont renouvelés tous les cinq ans, mais que leur centre de données est financé sur quinze, trente ou quarante ans ? J’ai repris les péripéties depuis le premier épisode, puis essayé de faire parler les chiffres. Eux, au moins, ne mentent pas. Sauf, précisément, quand toute l’histoire porte sur la manière dont on les fait parler.

Figure 1. Trois ordres de grandeur pour comprendre la facture

Sources : Gartner, Reuters/BNP Paribas, Meta. PIB suisse 2026 : FMI.

Le tour de passe-passe à un milliard

Prenons un parc de serveurs acheté 12 milliards de dollars, sans valeur résiduelle. Sur quatre ans, l’amortissement annuel atteint 3 milliards. Il tombe à 2,4 milliards sur cinq ans et à 2 milliards sur six ans. Une année supplémentaire améliore ainsi l’EBIT de 600 millions de dollars. Deux années déplacent 1 milliard.

Ni la trésorerie ni la machine n’ont bougé, seul le calendrier de reconnaissance du coût se décale. Le cash et l’état de la machine sont intacts, mais le résultat est gonflé.

Meta en fournit l’exemple le plus spectaculaire. En janvier 2025, le groupe a porté à cinq ans et demi la durée estimée de la plupart de ses serveurs et actifs réseau. D’après son rapport annuel, cette décision a réduit la charge d’amortissement de 2,92 milliards de dollars et augmenté le bénéfice net de 2,59 milliards sur l’exercice.

Amazon a suivi la direction opposée. Le groupe a ramené de six à cinq ans la durée d’un sous-ensemble de serveurs et d’équipements réseau, en invoquant l’accélération technologique dans l’IA et le machine learning. Cette révision a ajouté 1,4 milliard de dollars à la charge d’amortissement et retranché 1 milliard au bénéfice net de 2025, principalement chez AWS.

Figure 2. Meta et Amazon ont déplacé leurs résultats dans des directions opposées

Sources : rapports annuels 2025 de Meta et Amazon. Le graphique compare uniquement l’effet sur la charge d’amortissement.

Long story short : allonger la durée d’amortissement embellit mécaniquement les profits comptables. Le cas d’Amazon empêche toutefois d’en déduire une manipulation uniforme de Big Tech.

Figure 3. Une année d’amortissement supplémentaire peut déplacer des centaines de millions

Calcul pédagogique Zonebourse : parc de 12 MdUSD, amortissement linéaire, aucune valeur résiduelle.

Un GPU peut être vieux sans être mort

Le débat se brouille parce qu’un serveur possède trois vies : la vie physique, qui s’achève à la panne, la vie comptable, qui correspond à la période d’amortissement, et la vie économique, qui se termine lorsqu’un remplacement devient plus rentable.

Pour l’investisseur, la troisième est déterminante. Une puce ancienne peut être dépassée pour entraîner le prochain modèle frontière et rester utile pour l’inférence, le fine-tuning ou des tâches internes moins exigeantes. Elle peut aussi continuer à fonctionner tout en détruisant de la valeur si sa consommation électrique devient excessive, si elle mobilise un rack rare ou si elle empêche l’installation d’un équipement plus productif.

Pour juger de cette obsolescence, l’âge du GPU et son nombre théorique d’opérations par seconde restent insuffisants. L’indicateur pertinent serait le coût d’une unité de calcul réellement utile, une fois intégrés l’électricité, le refroidissement, le réseau, les logiciels et le taux d’utilisation.

Cette donnée reste inaccessible sous une forme publique et homogène permettant de comparer proprement les A100, H100, H200 et Blackwell (les différentes générations de puces d’accélération de Nvidia pour l’IA, de l’A100 à l’architecture Blackwell). Les prix varient selon la région, la durée de réservation, la mémoire, le réseau et la charge de travail. L’idée selon laquelle tous les équipements d’IA deviennent économiquement obsolètes en deux ou trois ans demeure donc une hypothèse, faute de données comparables.

Du compte de résultat au marché obligataire

Le débat resterait presque académique tant que Big Tech financerait l’essentiel de ses ambitions avec son cash. Le recours croissant à la dette change l’équation.

Le 7 juillet, Amazon a levé 25 milliards de dollars au moyen de huit tranches obligataires allant de 2029 à 2066, quatre mois seulement après une émission de 37 milliards aux Etats-Unis. Selon Reuters, les capex des hyperscalers devraient atteindre 725 milliards de dollars en 2026 et progressent désormais plus vite que leurs flux de trésorerie opérationnels.

Le marché ne paie pas encore pour voir, mais il exige déjà une prime pour absorber cette dette. Selon le Financial Times, les obligations longues liées aux grands acteurs de l’IA offrent environ 60bps de rendement supplémentaire par rapport à des émetteurs non technologiques de qualité comparable. Les émissions associées à l’IA auraient atteint 270 milliards de dollars depuis le début de l’année, presque deux fois le total de 2025. Red flag?

Les montages deviennent également plus complexes. Le financement initial d’Hyperion reposait sur une coentreprise détenue à 80% par des fonds gérés par Blue Owl Capital et à 20% par Meta, pour environ 27 milliards de dollars de bâtiments et d’infrastructures de longue durée. Meta vient de porter l’investissement total annoncé pour le site à plus de 50 milliards, sans préciser à ce stade le financement de l’extension. Oracle déclarait, au 31 mai, 260 milliards de dollars d’engagements locatifs supplémentaires, principalement liés aux centres de données, pour des contrats de quinze à dix-neuf ans. Red flag?

Une comparaison directe entre un bail de dix-neuf ans et un GPU amorti sur cinq ans serait trompeuse. Le bâtiment, l’alimentation électrique et le refroidissement peuvent accueillir plusieurs générations de puces. Le décalage devient toutefois risqué lorsque de nouveaux serveurs doivent être achetés avant que les revenus attendus aient remboursé les investissements précédents.

Le mécanisme de mutation est le suivant : une durée comptable longue soutient l’EBIT, tandis qu’une durée économique plus courte dégrade le free cash-flow en imposant un renouvellement plus rapide des équipements. Lorsque le financement reste en place pendant dix ou vingt ans, une partie du risque finit par se déplacer vers le crédit.

Figure 4. Le matériel, les baux et la dette ne vivent pas au même rythme

Sources : rapports annuels Amazon et Oracle, émission obligataire Amazon de juillet 2026. Durée des serveurs : fourchettes comptables publiées.

L’accusation de manipulation va plus loin que les preuves

Michael Burry soulève une question légitime, mais son verdict dépasse les éléments disponibles. Les durées de vie comptables sont des estimations autorisées, publiées dans les comptes et soumises aux auditeurs. Meta a indiqué les 2,92 milliards de dollars de charges évitées. Amazon a reconnu le mouvement inverse lorsque son parc vieillissait plus vite que prévu.

Le point le moins documenté concerne la durée économique réelle des machines. Les investisseurs disposent de la durée d’amortissement et du capex total, mais rarement de la part des dépenses consacrée à l’expansion ou au remplacement. Ils connaissent les maturités obligataires sans toujours pouvoir les rapprocher de la durée des revenus qui rembourseront ces engagements.

Les comptes fourniront progressivement les éléments de réponse. La multiplication des amortissements accélérés signalerait une obsolescence plus rapide que prévu. Un capex durablement élevé malgré le ralentissement de la capacité indiquerait que le renouvellement absorbe une part croissante des dépenses. La baisse des prix de location des anciennes générations renseignerait sur leur valeur économique résiduelle. Enfin, une tension durable sur les spreads obligataires montrerait que le marché du crédit commence à intégrer ce risque.

J’avais essayé de mettre le sujet de l’IA à la porte, il est revenu par la fenêtre du financement, avec ce dossier croustillant des prophètes de l’apocalypse. Cela étant, l’enjeu porte moins sur l’existence de profits fictifs que sur la transformation d’une industrie valorisée comme du logiciel et désormais financée comme une infrastructure lourde, alors qu’une partie de ses machines se renouvelle au rythme de l’électronique.

Si les anciennes générations de GPU conservent une valeur économique suffisante, leur seconde vie permettra au cash de rattraper progressivement les comptes. Le scénario défendu par Burry apparaîtrait d’abord dans les durées d’amortissement, puis dans le free cash-flow et, à terme, dans les conditions de financement obligataire, bien avant de se résumer au seul cours de Nvidia.

Sources principales

Meta, Business Insider, Gartner, Reuters, FMI, Meta Platforms et Amazon (rapports annuels 2025), Financial Times, Oracle (rapport annuel 2026), déclarations de Michael Burry