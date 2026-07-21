Bigben dévoile ses revenus trimestriels mais reporte son rapport annuel

Placée en procédure de conciliation depuis mars, la société d'édition de jeux vidéo et d'accessoires a repoussé la publication de son rapport financier 2025-2026 dans l'attente d'un accord avec ses créanciers. En parallèle, les activités du 1er trimestre 2026/2027 ont révélé un relais de croissance du côté du Back Catalogue chez Nacon, compensant la faiblesse du secteur des accessoires mobiles.

Le groupe basé à Lesquin a annoncé le report de la publication de ses résultats annuels arrêtés au 31 mars 2026, ainsi que de son rapport financier annuel. A l'origine de ce retard, l'impossibilité pour les commissaires aux comptes de finaliser les travaux de certification dans les délais, en raison de la procédure de conciliation ouverte le 4 mars 2026 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole. Dans ce cadre, la direction mène des discussions actives avec ses principaux créanciers financiers pour restructurer sa dette et revoir son périmètre d'actifs.



En conséquence, Bigben ne respectera pas la date limite de publication fixée au 31 juillet 2026 et sollicitera du Tribunal de commerce une prorogation du délai de tenue de son Assemblée Générale jusqu'au 31 décembre 2026.



Revenus du premier trimestre 2026-2027



Pour le pôle Gaming (Nacon), le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 32,6 millions d'euros, en hausse de 4,1%. L'activité Jeux a bondi de 13,8%, à 22,4 millions d'euros, tirée par une performance remarquable du Back Catalogue (+32%, à 18,5 MEUR), qui capitalise sur le succès des sorties passées. Les nouveautés (3,9 millions d'euros) restent en revanche mesurées (Tour de France 26, Pro Cycling Manager 26, Cthulhu : The Cosmic Abyss).



Du côté des Accessoires, le recul s'atténue, -15,4%, à 9,2 millions d'euros, grâce à des conditions de marché plus favorables aux Etats-Unis.

Au niveau du pôle Audio-Vidéo & Telco (BigBen), l'activité a généré 22,6 millions d'euros de revenus, en baisse de 10,3%. La contraction provient du segment des Accessoires mobiles, pénalisé par l'absence de dynamique du marché du smartphone, malgré la résistance des gammes Force. La direction anticipe un rebond au deuxième trimestre avec le lancement de nouveaux modèles de smartphones. L'activité Audio-vidéo reste quant à elle quasi-stable à 4,7 millions d'euros, soutenue par la demande sur la marque Thomson.