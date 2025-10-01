Bigben Interactive a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 septembre, le seuil de deux tiers des droits de vote de Nacon, au résultat d'une augmentation du nombre total de droits de vote Nacon.

Le fournisseur d'accessoires pour consoles de jeux vidéo a précisé détenir 61 924 391 actions Nacon représentant 107 729 728 droits de vote, soit 56,72% du capital et 66% des droits de vote de cette société d'édition de jeux vidéo.