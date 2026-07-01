Guerre en Iran, pétrole de retour à son point de départ, taux élevés, petites capitalisations en tête, Bitcoin délaissé, mémoire devenue stratégique : pour comprendre le premier semestre 2026, il a parfois fallu davantage de physique (flux, stocks, tuyaux, puissance, délais) que d'économie de manuel.

J’ai passé une partie de ce semestre à remettre en question quelques réflexes acquis en école de commerce.

Guerre au Moyen-Orient 👉 acheter du pétrole et de l’or.

Inflation 👉 dollar plus faible.

Taux élevés 👉 vendre les actions à forte croissance.

Hausse des taux au Japon 👉 yen plus fort.

Bitcoin 👉 actif alternatif, sinon risk-on et bien corrélé au Nasdaq.

IA 👉 mégacaps américaines.

Le marché a pris un malin plaisir à compliquer chacun de ces raccourcis.

Ils n’étaient pas complètement faux, mais le diable est dans les détails. Le pétrole a suivi les tankers plus que les cartes militaires. L’or a subi la concurrence du dollar et des taux réels. Le yen est resté faible malgré l’intervention de la BoJ. Les small caps américaines ont largement battu les grandes valeurs technologiques. Bitcoin a dû se battre pour l’attention des investisseurs contre les puces, les data centers et une nouvelle vague d’IPO.

On entendrait presque Greenspan murmurer que, si tout paraît limpide, c’est probablement que la question a déjà changé.

Bon, il disait plutôt : « Depuis que je suis banquier central, j’ai appris à marmonner avec une grande incohérence. Si je vous parais excessivement clair, c’est que vous avez mal compris ce que j’ai dit. »

C’est presque le message des marchés.

On dirait que les règles se réinventent constamment pour ne pas ennuyer les participants. En réalité, dès qu’un scénario devient consensuel, il cesse d’être le seul qui compte. Le prix se déplace vers la variable que personne n’avait vraiment mise dans son modèle.

La photographie ci-dessous s’arrête au 30 juin 2026.

Tableau de bord : les performances du semestre

Les prix qui expliquent le décor

La dernière semaine : une rotation plus visible

Chronologie : les moments qui ont déplacé les marchés

Ormuz : 72,48 $ → 112,57 $ → 73,32 $

Le pétrole illustre à merveille la volatilité habituelle des marchés, et la célèbre formule de J.P. Morgan : « They will fluctuate ». À tel point que quelqu’un parti sur Mars entre-temps n’aurait presque rien remarqué.

Avant l’escalade, le Brent évoluait autour de 72,5 dollars. Il a ensuite dépassé 112 dollars au plus fort du conflit. Puis, le 1er juillet, il s’établissait à 73,32 dollars, pratiquement revenu à son niveau d’avant-guerre.

La prime directement liée au risque iranien s’est presque entièrement évaporée.

Le marché a observé les flux physiques : cargaisons, assurances, transit maritime, terminaux, stocks et disponibilité des raffineries. Il a aussi regardé l’Arabie saoudite reprendre certaines exportations. Le scénario d’un blocage durable du détroit d’Ormuz n’était plus celui auquel les investisseurs attribuaient la plus grande probabilité.

Aujourd’hui, la guerre ne devient durablement inflationniste que lorsqu’elle détruit l’offre, bloque les routes commerciales ou empêche l’énergie d’atteindre les consommateurs. Une carte militaire ne suffit pas, il faut suivre les navires.

Les flux n’étaient pas complètement normalisés à la fin juin.

L’économie est aussi devenue plus résiliente, car elle repose sur davantage de flexibilité et d’alternatives. Comme l’illustre l’exemple de l’énergie en Europe après le choc gazier de 2022 : le continent a diversifié ses approvisionnements, augmenté le recours au GNL, mieux géré ses stocks et réduit certaines consommations.

4,1 % de PCE : adieu à la baisse tranquille des taux

Le scénario le plus confortable de début d’année reposait sur une normalisation de l’inflation, une Fed plus accommodante, et donc des valorisations qui peuvent rester élevées.

C’est plus difficile à défendre maintenant, avec une inflation qui peine à retomber.

L’inflation PCE américaine a atteint 4,1 % sur un an. Le PCE sous-jacent s’est établi à 3,4 %. L’énergie affichait une hausse annuelle de 23,5 % dans l’indice des prix à la consommation. Dans le même temps, les ménages continuaient de dépenser, l’emploi créait encore 172 000 postes et le chômage restait limité à 4,3 %.

L’économie américaine n’envoyait donc pas le signal qui aurait permis à la Fed de baisser sa garde.

Kevin Warsh l’a bien incarné lors du FOMC, pour sa première intervention en tant que nouveau président de la Fed. Sa communication a surtout consisté à ne donner à Wall Street ni calendrier précis de baisses de taux, ni promesse de soutien automatique. Le ton était hawkish, indépendant, presque old school : une communication qui a rassuré ceux qui craignaient une Fed affaiblie politiquement, ou complaisante. Les anticipations d’inflation ne peuvent pas être laissées en roue libre.

La Fed ne peut pas produire un baril de pétrole. Elle peut en revanche empêcher qu’un choc pétrolier se transforme en hausse durable des salaires, des services et des prix anticipés.

−0,2 % de croissance européenne, 3,2 % d’inflation : la BCE face au mauvais mélange

La BCE a relevé son taux de dépôt à 2,25 % alors que le PIB de la zone euro s’était contracté de 0,2 % au premier trimestre.

Une hausse de taux ne crée ni électricité, ni pétrole, ni semi-conducteurs. Elle ne corrige pas non plus les goulets d’étranglement liés à l’énergie ou aux chaînes logistiques. Alors à quoi bon cette rigueur monétaire dans une économie déjà molle ?

Le rôle de la BCE est aussi d’ « ancrer les anticipations inflationnistes ». C’est-à-dire d’empêcher que les entreprises et les ménages concluent que toute hausse de coûts pourra être répercutée durablement. Et donc d’empêcher ce choc d’offre de devenir un régime d’inflation.

L’Europe se retrouve ainsi dans une position distincte de celle des États-Unis. Elle connaît une croissance plus faible, une industrie plus exposée à l’énergie et une marge budgétaire moins homogène. La baisse du Brent fin juin a offert une respiration. Elle ne résout pas la vulnérabilité structurelle du Vieux Continent.

3,67 % contre 4,47 % : les actions doivent de nouveau mériter leur prix

Pendant une longue période, les obligations n’étaient qu’un figurant dans les portefeuilles. Le rendement sans risque était faible, parfois nul. Les actions avaient presque le monopole du rendement.

On s’en éloigne progressivement, mais sûrement.

Syz observe qu’à la mi-juin, le rendement des bénéfices du S&P 500 était de 3,67 %, contre 4,47 % pour le Treasury américain à dix ans au 1er juillet. La comparaison est imparfaite, puisqu’un bénéfice peut croître avec l’inflation alors qu’un coupon obligataire est fixe. Mais elle est tout de même importante car le rendement nominal d’une obligation américaine dépasse désormais celui que le marché attribue aux bénéfices du S&P 500.

Goldman Sachs rappelle que le S&P 500 se négocie autour de 21 fois les bénéfices attendus, dans le 88e percentile de son histoire récente. Le point important est que le marché n’a pas monté grâce à une nouvelle expansion des multiples. Il a monté parce que les prévisions de bénéfices ont été relevées.

C’est plutôt rassurant, mais cela crée une exigence.

Les entreprises doivent désormais livrer les profits que le marché a déjà commencé à pricer.

L’IPO de SpaceX a donné une illustration spectaculaire de cette nouvelle compétition pour le capital. Lever 75 milliards de dollars à une valorisation proche de 2 000 milliards est un événement industriel, technologique et financier. C’est aussi une immense quantité d’offre nouvelle dans un marché où les hyperscalers, les gouvernements et les entreprises se disputent déjà l’épargne mondiale.

TINA (there is no alternative) perd progressivement de son attrait, et ça peut être une bonne nouvelle.

22 %, 44 %, puis −7% : la facture différée du CAPEX

La valorisation américaine n’est pas soutenue par du vide.

Selon Goldman Sachs, le rendement des fonds propres du S&P 500 atteint 22 %, un record. Celui des sept plus grandes entreprises technologiques atteint 44 %. Ces chiffres expliquent pourquoi les investisseurs ont accepté de payer cher les leaders de marché : leurs bénéfices sont réels, leurs marges sont élevées, leurs bilans restent puissants.

La difficulté se situe dans la prochaine étape.

Les hyperscalers (Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta et Oracle) se transforment progressivement en bâtisseurs d’infrastructures. Data centers, GPU, mémoire, réseaux, transformateurs, électricité, refroidissement : l’IA fait gonfler les actifs au bilan et les amortissements futurs.

Goldman estime que le ROE des sept grandes valeurs technologiques pourrait reculer de 7% l’an prochain. Ce n’est, certes pas l’annonce d’un effondrement, (un ROE de 37 % resterait exceptionnel), mais c’est une alerte sur la direction du mouvement. Les champions de l’asset-light deviennent les grands dépensiers de l’économie numérique.

JPMorgan note que le CAPEX IA des hyperscalers est passé d’environ 33 % de leur cash-flow opérationnel en 2023 à une estimation de 93 % en 2026. BlackRock ajoute que le rendement du free cash-flow du S&P 500, à 2,65 %, est au plus bas depuis vingt-cinq ans. Certaines mégacaps voient leur free cash-flow se rapprocher de zéro et ont recours à la dette pour financer leurs projets.

Le marché ne demande plus seulement combien une entreprise prévoit de dépenser. Il demande qui recevra cet argent et quel rendement il produira.

+20,6 % contre +9,3 % : Wall Street commence à tourner le dos aux mégacaps

Le Russell 2000 gagne 20,6 % depuis le début de l’année, contre 9,3 % pour le S&P 500.

La narrative autour de l’IA n’est pas éteinte, mais elle a changé de ton.

La dernière semaine de juin a donné une version accélérée de cette rotation. Le Nasdaq 100 a perdu 4,1 %, contre −1,6 % pour le S&P 500, tandis que le Russell 2000 a résisté (+0,2 %) et le Dow Jones a légèrement progressé (+0,3 %). Le Brent et le WTI ont cédé 9,7 %, Bitcoin 6,3 % et Ether 9,0 %.

Les investisseurs ne se sont pas mis à vendre toutes les actions. Le VIX a terminé à 17,65 et les spreads high yield se sont écartés de 18 points de base sur la semaine. Ils ont surtout réduit leur dépendance à la même poignée de noms, aux mêmes multiples et aux mêmes récits.

BlackRock propose d’aller chercher des cash-flows dans les zones du marché restées out cold pendant l’euphorie IA. Énergie, matériaux, financières, santé, infrastructures, Europe, Japon et certaines poches d’Asie entrent de nouveau dans la conversation.

La séance du 29 juin a donné un peu d’air à une tech récemment malmenée. Après une série de cinq baisses, le Nasdaq a repris 2,1 %, tandis que le Dow franchissait 52 000 points. À ce stade, cela ressemble davantage à un rebond de soulagement après une correction rapide qu’à un verdict définitif sur l’IA.

186 points de pourcentage : l’argent de l’IA se déplace vers les fournisseurs

JPMorgan Asset Management résume la nouvelle hiérarchie avec une statistique assez brutale : les fournisseurs de Nvidia ont surperformé les clients de Nvidia de 186 points de pourcentage depuis le début de l’année.

Cela éclaire l’un des récits gagnants du semestre.

Les hyperscalers financent les data centers et les fournisseurs encaissent les commandes.

Nvidia affiche 81,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel. Broadcom a vu ses revenus liés aux semi-conducteurs IA progresser de 143 %. GE Vernova a enregistré 18,3 milliards de dollars de commandes au premier trimestre. Vertiv a augmenté son chiffre d’affaires de 30 % et sa marge opérationnelle ajustée a atteint 20,8 %.

Les investisseurs ont commencé à chercher les entreprises qui vendent une rareté identifiable : puissance électrique, refroidissement, réseaux, turbines, transformateurs, connectique, mémoire.

Le marché n’abandonne donc pas les grandes plateformes. Il devient plus chirurgical. Une hausse de CAPEX n’est saluée que lorsqu’elle s’accompagne d’une hausse de revenus visible.

41,5 Md$ de chiffre d’affaires et 84,6 % de marge : la mémoire devient le pétrole numérique

La mémoire a longtemps été l’enfant cyclique des semi-conducteurs : indispensable mais banal, volatile, et vulnérable à la surcapacité.

L’IA est en train de redorer son statut.

Micron a publié 41,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel, avec une marge brute de 84,6 %, puis a guidé vers environ 50 milliards pour le trimestre suivant. HBM, DRAM et NAND sont devenues des ressources critiques pour alimenter les accélérateurs et les grands clusters de calcul.

L’image du “pétrole numérique” a ses limites. La mémoire n’est pas consommée comme un baril. Elle est fabriquée, installée, recyclée et peut redevenir excédentaire. Elle reste néanmoins un très bon révélateur de la phase actuelle où une ressource considérée comme abondante peut devenir stratégique lorsque tous les acteurs cherchent à construire la même infrastructure en même temps.

Apple a rendu le phénomène visible au grand public en relevant les prix de certains MacBook et iPad pour absorber la hausse des coûts de mémoire. Une tension née dans les data centers commence ainsi à apparaître dans l’électronique grand public.

L’IA pourrait être déflationniste à long terme grâce aux gains de productivité. À court terme, elle exerce déjà une pression sur les prix de la mémoire, de l’électricité, du cuivre, du réseau et du capital.

Trois dates réglementaires : les semi-conducteurs deviennent une question de souveraineté

Le secteur des puces ne se valorise plus uniquement sur les carnets de commandes et les cycles de stocks.

Le 15 janvier, Washington a revu sa politique de licences concernant les équipements de calcul avancé destinés à la Chine et à Macao. Le 13 mars, le Commerce Department a retiré un projet de règle sur les exportations de puces IA. Le 3 juin, Bruxelles a présenté le Chips Act 2.0.

Trois décisions, trois capitales, un même message : les semi-conducteurs sont devenus

une infrastructure stratégique, au même titre que l’énergie, la défense ou les télécommunications.

Aujourd’hui, une décision réglementaire peut suffire à modifier l’accès d’une entreprise à un marché, à des clients, à des capacités de production ou à des équipements critiques. Cela rend l’analyse des sociétés plus délicate car la demande globale de puces est essentielle, mais l’accès politique à cette demande compte désormais presque autant.

La chaîne de valeur de l’IA est donc aussi fragmentée par la question de souveraineté.

4,1 % aux États-Unis, −0,2 % en Europe, −16,2 % dans l’immobilier chinois, 162,63 yens pour un dollar

Le premier semestre n’a pas produit une macro mondiale. Il a produit plusieurs économies, reliées entre elles, avec des problèmes différents.

Aux États-Unis, la croissance résiste encore assez pour retarder l’assouplissement monétaire. La consommation tient, l’emploi ralentit sans casser et l’inflation reste trop haute.

En Europe, le problème est moins la surchauffe que l’équilibre entre croissance faible et dépendance énergétique. La BCE ne cherche pas à refroidir une économie euphorique, mais à éviter une nouvelle désancrage des prix.

En Chine, les exportations et certaines industries stratégiques continuent de fonctionner. Mais le consommateur et l’immobilier restent fragiles. Les ventes au détail ont reculé de 0,6 % en mai. L’investissement immobilier a chuté de 16,2 % sur les cinq premiers mois de l’année. La Chine peut donc exporter des équipements, de la capacité industrielle et parfois de la désinflation, sans offrir le supplément de demande intérieure que le monde attend d’elle.

Au Japon, le taux directeur de la Banque du Japon s’établit à 0,727 %. Le yen est pourtant resté proche de ses plus bas historiques face au dollar. Ce niveau ne suffit pas à réduire nettement le différentiel de taux : un investisseur peut encore emprunter ou vendre du yen pour acheter des actifs mieux rémunérés en dollars. C’est ce qu’on appelle le carry trade. Un retournement brutal du yen obligerait ces investisseurs à déboucler leurs positions, avec des effets possibles sur les marchés mondiaux.

Les régimes macro sont donc bien divergents d’une économie à l’autre.

−7,9 % pour l’or, −34,9 % pour Bitcoin : ni le risk-on ni le refuge

La relique barbare avait déjà beaucoup gagné avant le début de l’année. Il avait atteint un pic proche de 5 600 dollars l’once en janvier, avant de retomber autour de 4 006 dollars au 1er juillet.

Cette fois-ci, la guerre ne lui a pas suffi.

Le dollar fort, les taux réels élevés, l’anticipation d’une Fed plus restrictive et la dissipation partielle du scénario de blocage d’Ormuz ont pesé sur le métal. La demande physique a également ralenti après la flambée des prix. L’or reste une assurance utile contre les scénarios extrêmes, les déficits, les banques centrales imprévisibles et la défiance monétaire. Il ne monte pas en ligne droite dès qu’un conflit éclate.

Et le bitcoin ? Son comportement en 2026 a montré qu’il n’est ni un refuge de défiance et de méfiance vis-à-vis du système monétaire et financier, ni un actif spéculatif qui s’enjaille dès que la bourse a le cœur a la fête.

La cryptomonnaie a perdu 34,9 % depuis le début de l’année et les ETF Bitcoin américains ont enregistré 3,1 milliards de dollars de sorties nettes au début juin. Les investisseurs n’ont pas cessé de prendre des risques. Ils ont dirigé une partie de leur attention et de leur capital vers les puces, les hyperscalers, les IPO technologiques et des obligations américaines redevenues rémunératrices.

Bitcoin a perdu la bataille de l’attention face à l’IA. Ce n’est plus la nouvelle mode. Sa détention s’est aussi davantage institutionnalisée, tandis que le puissant soutien technique lié au lancement des ETF bitcoin s’est progressivement désamorcé.

Dans un monde où le rendement sans risque approche 4,47 %, un actif sans cash-flow doit offrir une histoire extrêmement convaincante pour attirer le dollar marginal.

14,4 % de demandes de rachats, 5 % de plafonnement : le private credit découvre que l’illiquidité n’a jamais disparu

Le private credit a rappelé que la volatilité peut aussi se cacher dans les conditions de sortie.

Ares a reçu des demandes de rachats équivalentes à 14,4 % des parts de son fonds phare de crédit privé, tout en plafonnant les retraits à 5 %. D’autres véhicules ont connu des demandes similaires. Entre janvier et mai, les fonds non cotés de private credit destinés à une clientèle fortunée ont enregistré des sorties significatives.

Ce n’est pas une crise systémique. Les défauts ne se sont pas envolés et les spreads cotés restent loin des niveaux de stress extrême.

Mais le problème structurel devient visible dans les scénario de mini-crise de liquidité : une valeur liquidative stable peut donner une impression de sérénité, alors que les prêts détenus dans le portefeuille ne peuvent pas être vendus rapidement sans concession. C’est donc dans les moments de stress que la volatilité refait surface.

Le private credit devra être surveillé non seulement à travers les défauts, mais aussi à travers les demandes de rachats, les gates (mécanismes permettant de limiter ou suspendre temporairement les retraits des investisseurs), les valorisations du logiciel et les conséquences de l’IA sur certains emprunteurs.

A retenir :

Le marché reste constructif, mais on baigne moins dans l’indulgence et le laxisme. C’est plutôt une bonne nouvelle.

Il accepte des valorisations élevées là où les bénéfices sont élevés. Il accepte des dépenses colossales parce qu’il espère une révolution productive. Il accepte même que certaines entreprises s’endettent davantage, à condition que le rendement du capital finisse par apparaître.

La période où il suffisait d’ajouter “IA” à une présentation pour obtenir un rerating commence à céder la place à une phase plus exigeante. Et avec le nouveau régime de taux, c’est la moindre des choses. Comme l’argent n’est plus gratuit, il faut montrer les revenus, les cash-flow et le rendement de capital… Et accessoirement, d’avoir de l’électricité.

Cartographie du second semestre :

L'agenda qui compte :