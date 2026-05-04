Bilendi solide au premier trimestre, met le cap sur l'IA d'ici 2030
Le spécialiste des études de marché et de la collecte de données a démarré l'année 2026 sur une note positive. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 20,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, affichant une progression de +5,6% (+6,2% à taux de change constants) par rapport à l'exercice précédent.
Une performance portée par l'international et la France
Bien que l'activité globale soit en hausse, Bilendi note une légère baisse de 3,6% sur une base proforma (incluant Netquest dès janvier 2025). Ce recul technique s'explique par un effet de base très élevé en Allemagne l'an dernier, en raison des élections fédérales. Cependant, la dynamique est robuste sur le reste du globe. A l'International (83% des ventes), la croissance atteint 5,4%, tirée par des performances notables au Royaume-Uni, en Italie, dans les pays nordiques et aux Etats-Unis. En France (17% des ventes), l'activité progresse de 6,3%, signant ainsi un quatrième trimestre consécutif de croissance sur le marché domestique.
Accélération technologique et transformation "AI-native"
Au-delà des chiffres, ce premier trimestre a été marqué par une structuration de l'offre technologique. Le groupe a lancé plusieurs avancées majeures, notamment la Bilendi Text Coding Platform, dédiée à l'automatisation du traitement des données qualitatives, et l'extension internationale de son offre BilendiUX.
L'objectif de Bilendi est de devenir une plateforme globale d'insights "AI-native". Cette stratégie vise à répondre à la mutation du marché des études vers le libre-service (self-service) et l'automatisation, où la rapidité d'exploitation des données devient un avantage concurrentiel critique.
Ambition 2030 : Cap sur les 200 millions d'euros
Fort de son nouveau plan stratégique 2026-2030, Bilendi entend transformer son modèle économique pour générer davantage de revenus récurrents et évolutifs. Le groupe s'appuie sur ses actifs clés : des panels propriétaires mondiaux garantissant des données humaines vérifiées - un rempart précieux contre la montée des contenus synthétiques - et une infrastructure technologique interne.
À l'horizon 2030, Bilendi affiche des objectifs financiers ambitieux : un chiffre d'affaires compris entre 175 et 200 millions d'euros, une marge d'EBITDA supérieure à 25% et le maintien d'une forte génération de trésorerie.
Malgré un environnement de marché qui reste exigeant à court terme, la direction se dit confiante dans sa capacité à construire une trajectoire de création de valeur durable grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle au coeur de ses processus opérationnels.
Bilendi est un leader mondial des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché. Grâce à d'importants investissements technologiques, et au rachat de plusieurs sociétés, Bilendi est devenu un acteur incontournable couvrant 37 pays dans le monde.
Bilendi a été créé en 1999 par Marc Bidou, son actuel PDG, en se positionnant au coeur de la data, pour deux segments de marchés : Technologies & Services for Market Research (marché des études) et Technologies & Services for Customer Engagement and Loyalty (marché de la fidélisation).
Bilendi a 21 bureaux en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.