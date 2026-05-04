Bilendi solide au premier trimestre, met le cap sur l'IA d'ici 2030

Le spécialiste des études de marché et de la collecte de données a démarré l'année 2026 sur une note positive. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 20,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, affichant une progression de +5,6% (+6,2% à taux de change constants) par rapport à l'exercice précédent.

Une performance portée par l'international et la France



Bien que l'activité globale soit en hausse, Bilendi note une légère baisse de 3,6% sur une base proforma (incluant Netquest dès janvier 2025). Ce recul technique s'explique par un effet de base très élevé en Allemagne l'an dernier, en raison des élections fédérales. Cependant, la dynamique est robuste sur le reste du globe. A l'International (83% des ventes), la croissance atteint 5,4%, tirée par des performances notables au Royaume-Uni, en Italie, dans les pays nordiques et aux Etats-Unis. En France (17% des ventes), l'activité progresse de 6,3%, signant ainsi un quatrième trimestre consécutif de croissance sur le marché domestique.



Accélération technologique et transformation "AI-native"



Au-delà des chiffres, ce premier trimestre a été marqué par une structuration de l'offre technologique. Le groupe a lancé plusieurs avancées majeures, notamment la Bilendi Text Coding Platform, dédiée à l'automatisation du traitement des données qualitatives, et l'extension internationale de son offre BilendiUX.



L'objectif de Bilendi est de devenir une plateforme globale d'insights "AI-native". Cette stratégie vise à répondre à la mutation du marché des études vers le libre-service (self-service) et l'automatisation, où la rapidité d'exploitation des données devient un avantage concurrentiel critique.



Ambition 2030 : Cap sur les 200 millions d'euros



Fort de son nouveau plan stratégique 2026-2030, Bilendi entend transformer son modèle économique pour générer davantage de revenus récurrents et évolutifs. Le groupe s'appuie sur ses actifs clés : des panels propriétaires mondiaux garantissant des données humaines vérifiées - un rempart précieux contre la montée des contenus synthétiques - et une infrastructure technologique interne.



À l'horizon 2030, Bilendi affiche des objectifs financiers ambitieux : un chiffre d'affaires compris entre 175 et 200 millions d'euros, une marge d'EBITDA supérieure à 25% et le maintien d'une forte génération de trésorerie.



Malgré un environnement de marché qui reste exigeant à court terme, la direction se dit confiante dans sa capacité à construire une trajectoire de création de valeur durable grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle au coeur de ses processus opérationnels.