Chahuté par l'actualité au Moyen-Orient, le titre du groupe allemand a perdu un peu de son éclat avec une longue phase ascensionnelle. Les ingrédients du succès, eux, sont toujours là.

Fleuron allemand du BTP pendant plus d’un siècle, l’entreprise a réalisé des infrastructures massives à travers le monde, comme le tunnel de base du Saint-Gothard ou le stade olympique de Munich. Dans les années 2000 et sous l’impulsion de la direction, Bilfinger décide de sortir du secteur de la construction, jugé trop cyclique et présentant de faibles marges.



Dans cette dynamique, la société a acquis plusieurs entreprises, dont l'autrichien MCE, pour se recentrer sur les services industriels. S'ensuit une période de croissance modeste, sans éclat particulier. En 2014, la descente aux enfers commence : instabilité de la direction, enquêtes pour corruption... Le groupe est contraint de céder sa division "building & facility", pilier de son activité. Cette année-là, Bilfinger affiche un repli de 37% de son bénéfice net ajusté, prélude à une série d'avertissements sur résultats les années suivantes

Une aide extérieure nécessaire



La baisse de la valeur de l’entreprise a attiré le fonds activiste suédois Cevian Capital, qui est entré au capital pour devenir le premier actionnaire. S’engage alors une restructuration brutale par une suppression de millier de postes et un recentrage exclusif sur les services industriels rentables.



Cette réorganisation a mis du temps à porter ses fruits. Il faudra attendre 2022 et l’arrivée de Thomas Schulz à la tête du groupe pour que le nouveau Bilfinger soit opérationnel.

Bilfinger est aujourd’hui un prestataire d'ingénierie et de services industriels. La société intervient tout au long de la vie d’une installation industrielle avec l’objectif d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la durabilité des usines de ses clients.

L'entreprise fournit essentiellement des prestations de maintenance, de modification et d’exploitation de sites industriels, souvent via des contrats-cadres de long terme. Elle dispose aussi d'une division projets, qui accompagne des clients sur des missions d'optimisation dans les process ou l'énergie.

Ses clients sont majoritairement des acteurs de l’industrie de procédé, avec une forte présence dans la chimie et la pétrochimie, l’énergie, le pétrole et gaz, ainsi que la pharma.

Surtout, le groupe a réussi sa mue d'une entreprise capitalistique à une entreprise de services. Les chiffres montrent une progression constante de la marge opérationnelle. Les progrès ont permis au titre de quasiment tripler depuis le point bas d’octobre 2022.

Ormuz : quels changements après la crise ?

La publication des résultats annuels 2025 a mis un léger coup de frein à la progression du titre. Le résultat net s’est élevé à 176 MEUR contre 179,5 MEUR un an plus tôt. Cette baisse a été accompagnée du début du conflit en Iran, ce qui à pesé sur tout le secteur et a fait plonger le titre de plus de 20% en quelques jours.

Le repli a permis de faire respirer un peu une valorisation qui devenait tendue. Pour le reste, Bilfinger reste exposé aux dépenses du complexe énergético-pétrolier et à la relance budgétaire en Allemagne. De ce point de vue, l'histoire porteuse n'a pas vraiment changé.