Binance face aux incertitudes américaines, Ripple anticipe un retour

Alors que Binance affiche une stratégie attentiste concernant un éventuel retour sur le marché américain, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, affirme qu'un retour du géant des cryptomonnaies est inévitable. Lors du Forum économique de Davos, Richard Teng, co-directeur général de Binance, a qualifié les États-Unis de marché crucial, tout en insistant sur la nécessité de prudence. Garlinghouse, quant à lui, estime que la logique économique et la dynamique d'innovation de Binance la pousseront à se repositionner rapidement sur ce marché.



Binance s'était retiré des États-Unis en 2023, à la suite d'un accord avec le Département de la Justice, impliquant une amende de 4,3 milliards de dollars et la reconnaissance de culpabilité de son fondateur, Changpeng Zhao, pour des manquements liés à la lutte contre le blanchiment d'argent. Depuis gracié par Donald Trump, Zhao n'est plus un obstacle à une réintégration du marché américain, envisagée par l'entreprise dès décembre. Garlinghouse anticipe un impact favorable de ce retour, notamment sur les prix, qu'il juge plus élevés actuellement aux États-Unis qu'ailleurs.



Cette perspective intervient dans un contexte de débats intenses autour de la régulation des cryptomonnaies. Après le vote du GENIUS Act sur les stablecoins, les discussions portent désormais sur le Clarity Act, un projet plus vaste régissant l'ensemble des actifs numériques. Alors que certaines voix, comme celle de Brian Armstrong (Coinbase), s'opposent à son adoption en l'état, d'autres, dont Ripple et Binance, y voient une avancée nécessaire. Selon Richard Teng, toute régulation constitue un progrès, même imparfait. Garlinghouse s'est montré confiant dans la capacité du secteur à surmonter ces divergences pour soutenir sa croissance future.