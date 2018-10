Regulatory News:

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « bioMérieux a de nouveau réalisé une performance commerciale robuste au cours de ce trimestre, avec une croissance organique proche de 9 %. Cette dynamique favorable nous conforte dans l’atteinte des objectifs financiers de l’année 2018. »

bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro, communique aujourd'hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 30 septembre 2018.

ACTIVITÉ

Au 30 septembre 2018, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 1,749 milliard d’euros contre 1,674 milliard d’euros au 30 septembre 2017. La croissance des ventes s’est élevée à 9,8 % à taux de change et périmètre constants. Comme anticipé, les effets de change sont restés négatifs au 3e trimestre 2018 mais ont moins pesé sur la croissance publiée en euros qui atteint 4,5 % au terme des 9 premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Évolution du chiffre d’affaires En millions d'euros CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 SEPTEMBRE 2017 1 674 Effets de change -91 -5,4 % Variations de périmètre1 +1 0,0 % Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +164 +9,8 % CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 SEPTEMBRE 2018 1 749 +4,5 %

Note : les définitions des effets de change et des variations de périmètre sont disponibles en fin de communiqué.

1 Acquisition de Astute Medical Inc. en date du 4 avril 2018

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Chiffre d’affaires par région En millions d'euros T3

2018 T3

2017 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants 9 mois 2018 9 mois

2017 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants Europe (1) 219,0 207,9 +5,3 % +7,5 % 668,3 643,0 +3,9 % +5,7 % Amérique 252,5 230,1 +9,7 % +10,0 % 770,0 744,6 +3,4 % +12,0 % Amérique du Nord 217,8 191,9 +13,5 % +11,1 % 669,5 631,1 +6,1 % +13,6 % Amérique latine 34,7 38,2 -9,2 % +4,8 % 100,5 113,5 -11,5 % +2,7 % Asie Pacifique 108,2 102,0 +6,1 % +8,3 % 310,5 286,8 +8,3 % +13,6 % TOTAL GROUPE 579,7 540,0 +7,3 % +8,8 % 1 748,9 1 674,4 +4,5 % +9,8 %

(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique

Le chiffre d’affaires de la région Amérique (44 % du CA total du Groupe) a atteint 252 millions d’euros, soit une progression de 10 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 770 millions d’euros, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre. En Amérique du Nord (38 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre a principalement été portée par le développement de la gamme de biologie moléculaire BIOFIRE ® FILMARRAY ® et des gammes dédiées aux applications industrielles. Dans le domaine des immunoessais, la pression sur les prix des dosages de la procalcitonine a persisté et a effacé la croissance enregistrée sur les volumes de tests. En Amérique latine , la situation est restée contrastée entre le fort ralentissement du Brésil et une très bonne dynamique des ventes de l’ensemble des autres pays de la zone.

(44 % du CA total du Groupe) a atteint 252 millions d’euros, soit une progression de 10 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 770 millions d’euros, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre. En Europe – Moyen-Orient – Afrique (38 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires a atteint 219 millions d’euros, en hausse de 7,5 % d’une année sur l’autre. Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 668 millions d’euros, en hausse de 5,7 % par rapport à la même période de l’année précédente. En Europe (31 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre a été portée par l’Europe du Sud, la Scandinavie et le Benelux grâce à la bonne dynamique des gammes de biologie moléculaire et de microbiologie. Dans la zone Russie – Moyen-Orient – Afrique , bioMérieux a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires exceptionnellement forte, plus de 30 %, au cours du 3 e trimestre. Cette dynamique favorable a été soutenue à la fois par une progression de l’activité de l’ensemble des gammes, ainsi que par des hausses de prix.

(38 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires a atteint 219 millions d’euros, en hausse de 7,5 % d’une année sur l’autre. Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 668 millions d’euros, en hausse de 5,7 % par rapport à la même période de l’année précédente. En Asie Pacifique (18 % du CA total du Groupe), les ventes ont atteint 108 millions d’euros au 3e trimestre 2018, en croissance d’environ 8 % par rapport à la même période de l’année précédente grâce aux bonnes performances de l’Inde et de la zone Asie du Sud Est. Au terme des 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de la région Asie Pacifique atteint 310 millions d’euros, en croissance rapide de près de 14 % d’une année sur l’autre.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION

Chiffre d’affaires par application En millions d'euros T3

2018 T3

2017 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants 9 mois

2018 9 mois

2017 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants Applications cliniques 473,5 439,8 +7,7 % +8,9 % 1 434,1 1 371,4 +4,6 % +10,0 % Microbiologie 243,1 236,2 +2,9 % +5,1 % 702,3 700,3 +0,3 % +5,2 % Immunoessais 103,3 105,9 -2,4 % -0,8 % 325,1 338,5 -3,9 % +0,3 % Biologie Moléculaire 120,4 90,5 +33,1 % +30,8 % 383,6 308,5 +24,4 % +32,3 % Autres gammes (1) 6,8 7,2 -5,8 % -5,3 % 23,1 24,2 -4,6 % +0,3 % Applications Industrielles (2) 106,1 100,3 +5,8 % +8,0 % 314,7 303,0 +3,9 % +8,9 % TOTAL GROUPE 579,7 540,0 +7,3 % +8,8 % 1 748,9 1 674,4 +4,5 % +10,4 %

(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

Dans le domaine clinique , qui a représenté environ 82 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2018 s'est établi à 474 millions d’euros, en hausse de 9 % d’une année sur l’autre. Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 1 434 millions d’euros, en progression de 10 %. Dans le domaine de la microbiologie , la croissance du 3 e trimestre a été principalement alimentée par la progression robuste de la gamme d’hémoculture BACT/ALERT ® et, dans une moindre mesure, par l’installation de systèmes d’automatisation du laboratoire. La croissance des immunoessais au 3 e trimestre est restée ralentie par la pression sur les prix des tests de dosage de la procalcitonine aux États-Unis et par l’érosion des ventes de tests rapides manuels. Le chiffre d’affaires de la gamme VIDAS ® a néanmoins enregistré une progression forte dans la zone Russie – Moyen-Orient – Afrique et en Asie Pacifique. En biologie moléculaire , la gamme BIOFIRE ® FILMARRAY ® reste un fort moteur de croissance pour le Groupe avec une progression de 38 % au cours du trimestre écoulé. Le déploiement international s’est accéléré au cours du trimestre avec des ventes hors États-Unis qui ont représenté environ 17 % des ventes totales de la gamme. Le développement s’est accompagné d’une croissance de la base installée qui atteint désormais 7 600 unités et de la progression soutenue des ventes de l’ensemble des panels. Au cours du trimestre, Palmetto GBA, un organisme chargé de la gestion du programme d’assurance national Medicare, a publié une décision de réduction du remboursement des tests moléculaires multiplexes destinés au diagnostic des infections respiratoires virales des patients non-hospitalisés. Cette décision pourrait affecter la consommation de réactifs des clients américains de bioMérieux qui utilisent le panel respiratoire FILMARRAY ® pour cette population de patients en ambulatoire.

, qui a représenté environ 82 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre d’affaires du 3 trimestre 2018 s'est établi à 474 millions d’euros, en hausse de 9 % d’une année sur l’autre. Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 1 434 millions d’euros, en progression de 10 %. Le chiffre d’affaires des applications industrielles , qui représente environ 18 % des ventes du Groupe, s’est établi à 106 millions d’euros au terme du 3 e trimestre 2018, en hausse de 8,0 % d’une année sur l’autre, bénéficiant d’une contribution équilibrée des gammes destinées aux clients de l’industrie agroalimentaire et des gammes destinées aux clients de l’industrie pharmaceutique. Au terme des 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a atteint 315 millions d’euros, en progression de 8,9 % par rapport à la même période de l’année précédente.

, qui représente environ 18 % des ventes du Groupe, s’est établi à 106 millions d’euros au terme du 3 trimestre 2018, en hausse de 8,0 % d’une année sur l’autre, bénéficiant d’une contribution équilibrée des gammes destinées aux clients de l’industrie agroalimentaire et des gammes destinées aux clients de l’industrie pharmaceutique. Au terme des 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a atteint 315 millions d’euros, en progression de 8,9 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au 3e trimestre 2018, les ventes de réactifs et de services ont représenté environ 90 % du chiffre d’affaires consolidé, en progression de 9,5 % par rapport à la même période de 2017. Le poids du chiffre d’affaires tient compte du reclassement de 3 millions d’euros environ de ventes de réactifs en instruments afin de refléter les loyers implicites comptabilisés dans le cadre de contrats de placements de systèmes, suite à la mise en place de la norme IFRS 15 relative à la reconnaissance du revenu.

AUTRES INFORMATIONS

Ressources humaines



Au 30 septembre 2018, l’effectif global du Groupe s’élève à 11 000 collaborateurs environ (employés et intérimaires en équivalent temps plein), intégrant les effectifs d’Astute Medical Inc. suite à l’acquisition réalisée en avril 2018, contre 10 400 à fin décembre 2017.

PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DU 3E TRIMESTRE

Entrée de bioMérieux au capital de HYBIOME (Chine)



Comme annoncé précédemment, bioMérieux a pris en juillet 2018 une participation minoritaire au capital de Suzhou Hybiome Biomedical Engineering Co.Ltd (HYBIOME) et pourrait par la suite augmenter cette participation. Cette société basée à Suzhou (Chine) est spécialisée dans les tests d’immunoessais automatisés. Fondée en 2009, elle développe, produit et commercialise une offre complète de solutions diagnostiques (réactifs, instruments, logiciels) accréditées par la China Food and Drug Administration.

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2018 et résultats annuels au 31 décembre 2018 27 février 2019 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 24 avril 2019 Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2019 et résultats semestriels au 30 juin 2019 4 septembre 2019 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019 22 octobre 2019

Notes et définitions :

Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2017. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d’information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.

Effets de change : les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours au taux de change moyen de l’année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de change utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque des instruments de couverture ont été mis en place.

Variation de périmètres : les effets des variations de périmètre sont déterminés :

- pour les acquisitions de la période, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées durant la période par les entités acquises à compter de leur entrée dans le périmètre de consolidation ;

- pour les acquisitions de la période précédente, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n’étaient pas consolidées lors de la période précédente ;

- pour les cessions de la période, en ajoutant aux ventes de la période le montant des ventes réalisées par les entités cédées la période précédente, au cours des mois durant lesquels ces entités ne sont plus consolidées sur la période en cours ;

- pour les cessions de la période précédente, en ajoutant aux ventes de la période les ventes réalisées durant la période précédente par les entités cédées.

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 43 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2017, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,3 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs et logiciels) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris. Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP

Site internet : www.biomerieux.com et site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com

ANNEXE : CHIFFRES D’AFFAIRES TRIMESTRIELS

Chiffre d’affaires par région (en millions d'euros) et variation (en %)

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre CUMUL 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Europe (1) 222,1 218,7 227,2 216,3 219,0 207,9 668,3 643,0 Amérique 270,6 267,7 246,9 246,3 252,5 230,1 770,0 744,6 Amérique du Nord 240,5 231,1 211,2 208,0 217,8 191,9 669,5 631,1 Amérique latine 30,1 36,6 35,7 38,8 34,7 38,2 100,5 113,5 Asie Pacifique 94,2 81,6 108,1 103,2 108,2 102,0 310,5 286,8 TOTAL GROUPE 587,0 568,0 582,2 566,4 579,7 540,0 1 748,9 1 674,4

(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre CUMUL À données publiées À D&PC(2) À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC Europe (1) +1,6 % +2,8 % +5,0 % +6,8 % +5,3 % +7,5 % +3,9 % +5,7 % Amérique +1,1 % +16,5 % +0,0 % +9,1 % +9,7 % +10,0 % +3,4 % +12,0 % Amérique du Nord +4,1 % +19,9 % +1,5 % +9,4 % +13,5 % +11,1 % +6,1 % +13,6 % Amérique latine -17,7 % -4,8 % -7,8 % +7,1 % -9,2 % +4,8 % -11,5 % +2,7 % Asie Pacifique +15,6 % +25,3 % +4,7 % +9,9 % +6,1 % +8,3 % +8,3 % +13,6 % TOTAL GROUPE +3,4 % +12,5 % +2,8 % +8,4 % +7,3 % +8,8 % +4,5 % +9,8 %

(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique

(2) À devises et périmètres constants

Chiffre d’affaires par application (en millions d'euros) et variation (en %)

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre CUMUL 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Applications cliniques 486,3 467,7 474,4 464,0 473,5 439,8 1 434,1 1 371,4 Microbiologie 222,7 229,2 236,6 234,9 243,1 236,2 702,3 700,3 Immunoessais 107,9 111,7 113,9 120,8 103,3 105,9 325,1 338,5 Biologie moléculaire 148,2 118,6 115,1 99,4 120,4 90,5 383,6 308,5 Autres gammes (1) 7,5 8,1 8,8 8,9 6,8 7,2 23,1 24,2 Applications industrielles(2) 100,8 100,3 107,9 102,4 106,1 100,3 314,7 303,0 TOTAL GROUPE 587,0 568,0 582,2 566,4 579,7 540,0 1 748,9 1 674,4

(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre CUMUL À données publiées À D&PC(3) À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC Applications cliniques +4,0 % +13,5 % +2,2 % +7,8 % +7,7 % +8,9 % +4,6 % +10,0 % Microbiologie -2,8 % +4,6 % +0,7 % +6,0 % +2,9 % +5,1 % +0,3 % +5,2 % Immunoessais -3,4 % +3,3 % -5,7 % -1,4 % -2,4 % -0,8 % -3,9 % +0,3 % Biologie moléculaire +24,9 % +41,3 % +15,8 % +23,5 % +33,1 % +30,8 % +24,4 % +32,3 % Autres gammes(1) -7,8 % -1,1 % -0,5 % +6,9 % -5,8 % -5,3 % -4,6 % +0,3 % Applications industrielles(2) +0,5 % +7,9 % +5,3 % +10,7 % +5,8 % +8,0 % +3,9 % +8,9 % TOTAL GROUPE +3,4 % +12,5 % +2,8 % +8,4 % +7,3 % +8,8 % +4,5 % +10,4 %

(1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

(3) À devises et périmètres constants

Note : sauf mention contraire les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants.

