Solide dynamique commerciale, avec une croissance à taux de change et périmètre constants de 10,4 % au premier semestre 2018 : 1 169 millions d'euros de chiffre d'affaires +3,1 % de croissance à données publiées

Croissance de 7 % du résultat opérationnel courant contributif qui atteint 185 millions d’euros, soit 15,8 % du chiffre d’affaires

Révision des objectifs financiers 2018 : Croissance organique des ventes d’environ 9,5 %, à taux de change et périmètre constants Résultat opérationnel courant contributif compris entre 340 et 350 millions d’euros

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « bioMérieux a réalisé une bonne performance au premier semestre, alliant solide croissance organique de l’activité et nette progression des résultats. Compte tenu de cette dynamique, nous sommes en mesure de réviser à la hausse nos objectifs financiers 2018, tout en poursuivant une politique d’investissement forte pour l’innovation et le développement futur de bioMérieux au service de nos clients, des patients et de notre mission de santé publique. » Regulatory News: Le Conseil d’administration de bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro, s’est réuni le 4 septembre, sous la présidence de M. Alexandre Mérieux. Il a arrêté les comptes consolidés intermédiaires du Groupe au 30 juin 2018. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Comptes consolidés En millions d'euros S1 2018 S1 2017 Variation À données publiées Chiffre d’affaires 1 169 1 134 +3,1 % Résultat opérationnel courant contributif * 185 172 +7,1 % en % des ventes 15,8 % 15,2 % Résultat opérationnel ** 176 163 +8,2 % Résultat de l’ensemble consolidé 134 101 +32,8 % Résultat net par action (en €) 1,14 € 0,86 € * Le résultat opérationnel courant contributif correspond au résultat opérationnel courant hors éléments non récurrents relatifs à l’acquisition et l’intégration de BioFire, et écritures comptables liées à l’affectation de son coût d’acquisition.

** Le résultat opérationnel est la somme du résultat opérationnel courant contributif, des frais liés à l’acquisition et à l’amortissement du prix d’acquisition de la société BioFire ainsi que des « éléments significatifs, inhabituels et non récurrents », classés en « autres produits et charges opérationnels non courants ». RÉSULTATS FINANCIERS CHIFFRE D’AFFAIRES Au 30 juin 2018, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 1,169 milliard d’euros contre 1,134 milliard d’euros au 30 juin 2017. La croissance des ventes s’est élevée à 10,4 % à taux de change et périmètre constants. Comme anticipé, la croissance publiée en euros a continué d’être affectée par des effets négatifs de changes à hauteur de 83 millions d’euros et s’est établie à 3,1 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Évolution du chiffre d’affaires En millions d'euros CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 JUIN 2017 1 134 Effets de change -83 -7,4 % Variation de périmètre1 0 0,0 % Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +118 +10,4 % CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 JUIN 2018 1 169 +3,1 % Note : les définitions des effets de changes et des variations de périmètre sont disponibles en fin de communiqué.

1 Acquisition de Astute Medical Inc. en date du 4 avril 2018. Les détails de l’évolution de l’activité par région et par application sont présentés en annexe 1. COMPTE DE RÉSULTAT Marge brute À fin juin 2018, la marge brute a atteint 634 millions d’euros, soit 54,3 % du chiffre d’affaires, en amélioration par rapport aux 53,3 % constatés au 30 juin 2017. Le taux de marge brute a bénéficié de la forte croissance de l’activité et de l’amélioration du mix produits, avec un poids croissant de la gamme BIOFIRE® FILMARRAY®. En outre, la marge brute a bénéficié de la réduction, à hauteur de 5,4 millions d’euros, de la charge d’amortissement de la base installée d’instruments placés chez les clients du Groupe afin de mieux refléter leur durée d’exploitation. Ces éléments ont plus que compensé les impacts négatifs de change. Résultat opérationnel courant contributif À l’issue des six premiers mois de l’année 2018, le résultat opérationnel courant contributif s’est établi à 185 millions d’euros, en croissance d’une année sur l’autre de 7,1 %. Il représente 15,8 % du chiffre d’affaires, à comparer à 15,2 % sur la même période de l’exercice précédent, malgré des effets de change négatifs à hauteur de 31 millions d’euros et une perte de 4 millions d’euros enregistrée au titre de la consolidation d’Astute Medical Inc. suite à son acquisition en avril 2018. Les charges commerciales et les frais généraux du premier semestre 2018 se sont élevés à 306 millions d’euros, soit une hausse de 7,7 % à taux de change et périmètre constants (+2,1 % publiés). Cette évolution traduit l’investissement dans les équipes commerciales de BioFire et dans le changement de modèle de distribution au Japon.

Les frais de R&D se sont établis à 156 millions d'euros, soit 13,4 % du chiffre d'affaires, en hausse de 9,8 % à taux de change et périmètre constants par rapport aux 149 millions d'euros, soit 13,1 % du chiffre d'affaires, enregistrés au premier semestre 2017. Comme annoncé, cette hausse reflète l'intensification des travaux de développement engagés au profit des gammes BIOFIRE ® FILMARRAY ® et de microbiologie.

se sont établis à 156 millions d’euros, soit 13,4 % du chiffre d’affaires, en hausse de 9,8 % à taux de change et périmètre constants par rapport aux 149 millions d’euros, soit 13,1 % du chiffre d’affaires, enregistrés au premier semestre 2017. Comme annoncé, cette hausse reflète l’intensification des travaux de développement engagés au profit des gammes BIOFIRE FILMARRAY et de microbiologie. Les autres produits de l’activité ont atteint 12 millions d’euros, en baisse par rapport aux 15 millions d’euros enregistrés au 1er semestre 2017. Comme anticipé par la Société, le produit net des redevances reçues a enregistré une baisse en raison notamment de l’arrivée à échéance de certains brevets concédés en licence à des tiers. Résultat opérationnel Au premier semestre 2018, les frais liés à l’acquisition de BioFire ont atteint 9 millions d’euros au titre de la charge d’amortissement des actifs revalorisés à la date de l’acquisition, quasi stables d’une année sur l’autre. Ainsi, le résultat opérationnel a atteint 176 millions d’euros par rapport aux 163 millions d’euros enregistrés au premier semestre 2017, soit une hausse de 8,2 %. La marge opérationnelle du Groupe s’est établie à 15,1 % contre 14,4 % à la même période de l’exercice précédent. Résultat net La charge financière nette a représenté 10 millions d’euros au terme du premier semestre 2018, à comparer à 13 millions d’euros en 2017. Cette baisse est principalement due à la diminution du coût de l’endettement financier net grâce à des gains de change et à l’amélioration des coûts de financement du Groupe. Au 30 juin 2018, le taux effectif d’impôt (TEI) du Groupe a atteint 19,1 %, à comparer à 32,2 % au terme du premier semestre 2017. Le TEI a bénéficié de l’impact positif de la réforme fiscale américaine mise en place au 1er janvier 2018 et d’un produit de 6 millions d’euros environ, lié au versement d’une contribution exceptionnelle au plan de retraite américain bénéficiant d’une déduction fiscale. Au total, le résultat de l’ensemble consolidé s’est établi, au terme des 6 premiers mois de l’année, à 134 millions d’euros, en forte progression de 33 % par rapport aux 101 millions d’euros enregistrés au premier semestre 2017. TRÉSORERIE ET FINANCEMENT Génération de trésorerie libre (Free Cash-Flow) Au terme du premier semestre 2018, l’EBITDA1 a atteint 257 millions d’euros, en hausse de 6 % comparé aux 242 millions d’euros du premier semestre 2017, reflétant la forte progression du résultat opérationnel courant contributif. Le besoin en fonds de roulement d’exploitation a augmenté de 37 millions d’euros, en lien avec la croissance soutenue de l’activité du Groupe sur la période. Cette évolution résulte notamment des éléments suivants : Les stocks ont augmenté de 23 millions d’euros au premier semestre, dans le contexte de croissance de l’activité précédemment décrit. Cette évolution reflète une légère croissance des délais de rotation des stocks liée à la reconstitution des stocks de la gamme BIOFIRE ® FILMARRAY ® après la saison grippale ;

FILMARRAY après la saison grippale ; Les crédits clients ont diminué de 13 millions d’euros, grâce à l’amélioration du délai moyen d’encaissement (DSO) de 4 jours par rapport au 31 décembre 2017 ;

Les dettes fournisseurs ont diminué de 5 millions d’euros au terme du premier semestre 2018, grâce à une légère baisse du délai moyen de règlement (DPO) par rapport au 31 décembre 2017 ;

Les autres éléments du besoin en fonds de roulement d’exploitation ont augmenté de 22 millions d’euros, du fait notamment de la diminution des dettes sociales et fiscales. Les décaissements d’impôt ont représenté 33 millions d’euros, en forte baisse par rapport aux 56 millions d’euros versés l’année précédente, du fait de la mise en place de la réforme fiscale américaine qui a abaissé le taux d’imposition fédéral de 35 % à 21 %. Les décaissements liés aux investissements se sont élevés à 104 millions d’euros, soit 8,9 % du chiffre d’affaires, contre 97 millions d’euros, soit 8,5 % du chiffre d’affaires, au premier semestre 2017. Enfin, le premier semestre 2018 a été marqué par un versement exceptionnel au fonds de retraite américain pour 56 millions d’euros. Excluant cet événement exceptionnel, le cash-flow libre2 s’est élevé au 30 juin 2018 à 89 millions d’euros, contre 39 millions d’euros au premier semestre 2017. 1 L’EBITDA se définit comme la somme du résultat opérationnel courant contributif et des amortissements d’exploitation.

2 Le cash-flow libre correspond aux flux de trésorerie générés par l’exploitation, nets des décaissements liés aux investissements. Variation de l’endettement Les acquisitions d’immobilisations financières, nettes des cessions, se sont élevées à 85 millions d’euros, contre 4 millions d’euros l’année précédente, essentiellement constituées de l’acquisition de Astute Medical Inc. En outre, le Groupe a versé un dividende de 40 millions d’euros en juin 2018, en légère hausse par rapport à l’année précédente. Ainsi, l’endettement net du Groupe au 30 juin 2018 s’établit à 261 millions d’euros, contre 156 millions d’euros au 31 décembre 2017. AUTRES INFORMATIONS Base installée Au 30 juin 2018, la base installée est de 93 400 instruments environ, dont 7 000 unités BIOFIRE® FILMARRAY®. Au terme du 1er semestre, elle est en augmentation de 600 instruments. Cette variation nette inclut une augmentation de 2 300 instruments ainsi que la sortie de 1 700 systèmes du périmètre de reporting de base installée, correspondant à des gammes arrêtées ou en cours de retrait du marché. Ressources humaines Au 30 juin 2018, l’effectif global du Groupe s’élève à 10 800 collaborateurs environ (employés et intérimaires en équivalent temps plein), intégrant les effectifs d’Astute Medical Inc. suite à l’acquisition réalisée en avril 2018, contre 10 400 à fin décembre 2017. OBJECTIFS 2018 Compte tenu de la croissance organique solide enregistrée au terme des 6 premiers mois de l’année, bioMérieux vise désormais une croissance organique des ventes d’environ 9,5 %. Tenant compte de la bonne performance du premier semestre et de la révision à la hausse des objectifs de croissance organique, bioMérieux vise désormais l’atteinte d’un résultat opérationnel courant contributif compris entre 340 et 350 millions d’euros à taux de change courant. Ce nouvel objectif inclut la charge additionnelle liée à l’acquisition d’Astute Medical Inc., la poursuite des efforts commerciaux et d’innovation du Groupe dans une perspective de long terme et prend pour hypothèse les taux de change actuels. FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE Offre commerciale Depuis le début de l’exercice 2018, bioMérieux a enrichi son offre commerciale dans plusieurs domaines : En microbiologie , l’extension de la base de données VITEK ® MS a été marquée CE. Cette solution innovante améliore encore la performance du système VITEK ® MS en ajoutant à sa base de données 272 nouvelles espèces, dont 217 nouvelles bactéries et 55 nouveaux champignons, notamment Brucella , Candida auris , et Elizabethkingia anophelis . La base de données VITEK ® MS compte désormais près de 16 000 souches.

, l’extension de la base de données VITEK MS a été marquée CE. Cette solution innovante améliore encore la performance du système VITEK MS en ajoutant à sa base de données 272 nouvelles espèces, dont 217 nouvelles bactéries et 55 nouveaux champignons, notamment , , et . La base de données VITEK MS compte désormais près de 16 000 souches. En immunoessais , lancement du test VIKIA ® anti-HCV permettant un dépistage en seulement 10 minutes des 6 génotypes majeurs du virus de l’hépatite C à partir d’une seule goutte d’échantillon de sang total, de sérum ou de plasma. Ce test a été validé pour une utilisation proche des patients, y compris par des professionnels de santé en dehors des laboratoires.

, lancement du test VIKIA anti-HCV permettant un dépistage en seulement 10 minutes des 6 génotypes majeurs du virus de l’hépatite C à partir d’une seule goutte d’échantillon de sang total, de sérum ou de plasma. Ce test a été validé pour une utilisation proche des patients, y compris par des professionnels de santé en dehors des laboratoires. En biologie moléculaire , soumission du nouveau panel Pneumonie BIOFIRE ® FILMARRAY ® à l’examen de la FDA. Ce panel permet l’identification de 33 cibles dans plusieurs types de prélèvements – liquides de lavages bronchoalvéolaires, expectorations dont aspirations endotrachéales. La liste de cibles inclut 18 bactéries, 8 virus et 7 gènes de résistance aux antibiotiques. Pour les cibles bactériennes, 15 tests donneront une information sur la quantité de micro-organismes présents dans le prélèvement.

, soumission du nouveau panel Pneumonie BIOFIRE FILMARRAY à l’examen de la FDA. Ce panel permet l’identification de 33 cibles dans plusieurs types de prélèvements – liquides de lavages bronchoalvéolaires, expectorations dont aspirations endotrachéales. La liste de cibles inclut 18 bactéries, 8 virus et 7 gènes de résistance aux antibiotiques. Pour les cibles bactériennes, 15 tests donneront une information sur la quantité de micro-organismes présents dans le prélèvement. Dans le domaine du contrôle microbiologique industriel, lancement du test ENDOZYME® II GO, un test de détection des endotoxines innovant dans le domaine du contrôle microbiologique pharmaceutique. Basé sur des protéines recombinantes du Facteur C de limule (rFC), ce nouveau test permet de tester les endotoxines dans l'eau de qualité pharmaceutique, les médicaments injectables et d'autres produits pharmaceutiques. Il est issu de l'expertise conjointe de bioMérieux en microbiologie et de Hyglos GmbH, société acquise par bioMérieux en 2016, spécialisée dans le domaine de la détection d'endotoxines. Business Development Le 4 avril 2018, bioMérieux a annoncé l’acquisition pour 90 millions de dollars d'Astute Medical Inc., une société basée à San Diego (États-Unis) qui a notamment développé le test NEPHROCHECK®, accrédité par les autorités américaines et marqué CE pour l'évaluation précoce du risque d'insuffisance rénale aiguë, reposant sur le dosage de deux biomarqueurs, IGFBP-7 (Insulin-like Growth Factor-Binding Protein-7) et TIMP-2 (Tissue Inhibitor Metalloproteinases-2). Au cours du 2e trimestre, les biomarqueurs constitutifs du test NEPHROCHECK® ont été inclus dans les recommandations de la société médicale professionnelle de chirurgie cardiaque ERAS® Cardiac Surgery et de l’organisation internationale Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) regroupant plus de 150 spécialistes du diagnostic et de la prise en charge de l’IRA et d’autres pathologies associées nécessitant une dialyse. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE Entrée de bioMérieux au capital de HYBIOME (Chine) En juillet 2018, bioMérieux a pris une participation minoritaire au capital de Suzhou Hybiome Biomedical Engineering Co.Ltd (HYBIOME) et pourrait par la suite augmenter cette participation. Cette société basée à Suzhou (Chine) est spécialisée dans les tests d’immunoessais automatisés. Fondée en 2009, elle développe, produit et commercialise une offre complète de solutions diagnostiques (réactifs, instruments, logiciels) accréditées par la China Food and Drug Administration. CALENDRIER FINANCIER PRÉVISIONNEL Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2018 18 octobre 2018 Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2018 et résultats annuels au 31 décembre 2018 27 février 2019 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 24 avril 2019 Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2019 et résultats semestriels au 30 juin 2019 4 septembre 2019 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019 22 octobre 2019 Notes et définitions : Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2017. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d’information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier. Effets de change : les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours au taux de change moyen de l’année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de change utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque des instruments de couverture ont été mis en place. Variations de périmètre : les effets des variations de périmètre sont déterminés : - pour les acquisitions de la période, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées durant la période par les entités acquises à compter de leur entrée dans le périmètre de consolidation ; - pour les acquisitions de la période précédente, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n’étaient pas consolidées lors de la période précédente ; - pour les cessions de la période, en ajoutant aux ventes de la période le montant des ventes réalisées par les entités cédées la période précédente, au cours des mois durant lesquels ces entités ne sont plus consolidées sur la période en cours ; - pour les cessions de la période précédente, en ajoutant aux ventes de la période les ventes réalisées durant la période précédente par les entités cédées. À PROPOS DE BIOMÉRIEUX Pioneering Diagnostics Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 43 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2017, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,3 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international. bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs et logiciels) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.

Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP Site internet : www.biomerieux.com et site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION ET PAR APPLICATION Chiffre d’affaires par région En millions d'euros S1

2018 S1

2017 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants Europe (1) 449,4 435,0 +3,3 % +4,8 % Amérique 517,6 514,5 +0,6 % +12,9 % Amérique du Nord 451,7 439,2 +2,9 % +14,9 % Amérique latine 65,8 75,3 -12,6 % +1,5 % Asie Pacifique 202,3 184,8 +9,5 % +16,6 % TOTAL GROUPE 1 169,2 1 134,3 +3,1 % +10,4 % (1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique Chiffre d’affaires par application En millions d'euros S1

2018 S1

2017 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants Applications cliniques 960,6 931,6 +3,1 % +10,6 % Microbiologie 459,2 464,0 -1,0 % +5,3 % Immunoessais 221,8 232,6 -4,6 % +0,8 % Biologie Moléculaire 263,3 218,0 +20,8 % +33,0 % Autres gammes (1) 16,3 17,0 -4,0 % +3,0 % Applications Industrielles (2) 208,6 202,7 +2,9 % +9,3 % TOTAL GROUPE 1 169,2 1 134,3 +3,1 % +10,4 % (1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles ANNEXE 2 : ÉTATS DE SYNTHÈSE DU GROUPE BIOMÉRIEUX AU 30 JUIN 2018 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ En millions d'euros 6/30/2018 6/30/2017 CHIFFRE D'AFFAIRES 1 169,2 1 134,3 Coût des ventes -534,9 -529,3 MARGE BRUTE 634,3 605,0 AUTRES PRODUITS ET CHARGES DE L'ACTIVITE 12,0 15,1 Charges commerciales -226,5 -220,9 Frais généraux -79,1 -78,3 Recherche et développement -156,2 -148,5 TOTAL FRAIS OPERATIONNELS -461,7 -447,7 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF 184,6 172,4 Frais et amortissements du prix d'acquisition de BioFire (a) -8,5 -9,5 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 176,0 162,9 Autres produits et charges opérationnels non courants 0,1 0,0 RESULTAT OPERATIONNEL 176,2 162,8 Coût de l'endettement financier net -8,1 -11,3 Autres produits et charges financiers -2,0 -2,2 Impôts sur les résultats -31,7 -48,1 Entreprises associées 0,0 -0,1 RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 134,3 101,2 Part des minoritaires -0,1 0,1 PART DU GROUPE 134,4 101,1 Résultat net de base par action (b) 1,14 € 2,57 € Résultat net dilué par action (b) 1,14 € 2,57 € (a) correspond aux éléments non récurrents relatifs à l’acquisition et l’intégration de BioFire, et écritures comptables liées à l’affectation de son coût d’acquisition.

(b) basé sur le nombre d’actions à la date de clôture (avant division du nominal pour la période clôturant au 30/06/2017, après division du nominal par 3 pour la période clôturant au 30/06/2018) BILAN CONSOLIDÉ ACTIF En millions d'euros 6/30/2018 6/30/2017 Immobilisations incorporelles 458,1 454,8 Ecarts d'acquisition 476,1 454,8 Immobilisations corporelles 743,8 712,3 Actifs financiers non courants 59,1 46,6 Participations dans les entreprises associées 0,0 0,3 Autres actifs non courants 15,2 16,7 Impôt différé actif 65,0 79,5 ACTIFS NON COURANTS 1 817,3 1 765,2 Stocks et en-cours 408,7 404,4 Clients et comptes rattachés 446,1 435,4 Autres créances d'exploitation 98,0 100,5 Créance d'impôt exigible 32,8 12,1 Créances hors exploitation 10,0 23,3 Disponibilités et équivalents de trésorerie 194,3 182,2 ACTIFS COURANTS 1 189,8 1 158,0 ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES 0,5 0,0 TOTAL ACTIF 3 007,6 2 923,1 PASSIF En millions d'euros 6/30/2018 6/30/2017 Capital 12,0 12,0 Primes et Réserves 1 692,2 1 524,5 Résultat de l'exercice 134,4 101,1 CAPITAUX PROPRES GROUPE 1 838,6 1 637,6 INTERETS MINORITAIRES 0,0 2,1 CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 1 838,6 1 639,7 Emprunts & dettes financières long terme 398,6 376,8 Impôt différé passif 117,4 153,5 Provisions 53,7 116,2 PASSIFS NON COURANTS 569,7 646,5 Emprunts & dettes financières court terme 56,8 85,7 Provisions 35,6 33,4 Fournisseurs et comptes rattachés 156,7 152,3 Autres dettes d'exploitation 289,7 296,3 Dette d'impôt exigible 22,6 17,8 Dettes hors exploitation 38,0 51,4 PASSIFS COURANTS 599,3 636,9 PASSIFS RELATIFS A DES ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES 0,0 0,0 TOTAL PASSIF 3 007,6 2 923,1 FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS En millions d'euros 30/06/2018 30/06/2017 Résultat net de l'ensemble consolidé 134,3 101,2 - Participations dans les entreprises associées 0,0 0,1 - Coût de l'endettement financier net 8,2 11,3 - Autres produits et charges financiers 2,0 2,2 - Charge d'impôt 31,7 48,1 - Dotation nette aux amortissements d'exploitation - provisions non courantes 72,8 70,1 - Produits et charges non courants et frais et amortissements du prix d'acquisition de Biofire 8,4 9,5 EBITDA (avant produits et charges non récurrents) 257,4 242,5 Autres produits et charges opérationnels non courants (hors DAP exceptionnels, plus et moins values sur cessions d'immobilisations) 0,1 0,0 Autres produits et charges financiers (hors provisions et cessions d'immobilisations financières) -2,0 -2,0 Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour risques et charges -44,0 1,3 Variation de la juste valeur des instruments financiers -0,7 0,0 Rémunérations en actions 2,8 3,2 Elimination des autres charges et produits sans impact sur la trésorerie ou non liés à l'activité -43,8 2,5 Variation des stocks -22,5 -18,5 Variation des créances clients 12,8 14,0 Variation des dettes fournisseurs -5,4 -18,6 Variation des autres BFRE -21,8 -34,0 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation -36,9 -57,1 Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation 0,2 12,1 Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers -0,8 1,5 Variation du besoin en fonds de roulement -37,5 -43,5 Versement d'impôt -33,0 -56,1 FLUX LIES A L'ACTIVITE 143,1 145,4 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -104,2 -96,9 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2,1 3,5 Décaissements / encaissements liés aux acquisitions d'actifs financiers non courants 0,1 -8,1 Incidence des variations de périmètre -85,2 3,7 FLUX LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -187,2 -97,8 Rachats et reventes d'actions propres -0,3 -1,1 Distributions de dividendes aux actionnaires -40,2 -39,4 Coût de l'endettement financier net -8,2 -11,3 Variation des dettes financières confirmées 30,3 18,9 FLUX LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -18,5 -33,0 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE -62,6 14,6 TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE 260,4 146,7 Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette et équivalents de trésorerie -11,2 -4,3 TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE 186,6 157,0 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180904005913/fr/

