Biogen enregistre une hausse de 18% de son BPA ajusté trimestriel

Biogen a enregistré au troisième trimestre 2025 un résultat net ajusté de 707,5 millions de dollars, en hausse de 19% sur un an. Le bénéfice net par action (BPA) ajusté ressort ainsi à 4,81 USD, en progression de 18%, contre 4,08 USD un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires du trimestre s'élève à 2,53 milliards de dollars, supérieur aux attentes, en croissance de 3% en données publiées et de 2% à taux de change constants.



Cette dynamique a été portée par les médicaments en lancement (+67% sur un an), notamment dans la maladie d'Alzheimer (LEQEMBI, +82%), les maladies rares (SKYCLARYS, +30%) et la dépression post-partum (ZURZUVAE).



Le Free Cash Flow du trimestre ressort à 1,23 milliard de dollars, en nette hausse par rapport aux 901 millions générés un an plus tôt, soutenu par une solide génération de trésorerie opérationnelle.



Le directeur général, Christopher A. Viehbacher, a salué 'une nouvelle performance financière solide portée par l'élan commercial de nos produits en lancement, la résilience de notre franchise SEP et notre rigueur de gestion des coûts'.



Biogen a révisé sa prévision de BPA ajusté 2025 entre 14,50 et 15,00 USD, contre une fourchette précédente de 15,50 à 16,00 USD.



Cette révision intègre un effet positif de 0,25 USD lié à l'amélioration du business sous-jacent, compensé par un impact négatif d'environ 1,25 USD attendu au quatrième trimestre lié aux dépenses d'IPR&D issues d'opérations de croissance externe.



La prévision de chiffre d'affaires 2025 est quant à elle relevée : le groupe table désormais sur une évolution stable à +1% à taux de change constants, contre une estimation précédente de stabilité.



Le titre cède un peu moins de 2% en préouverture à New York.





