BioMérieux ajuste à la baisse ses objectifs à moyen terme
À l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, bioMérieux fait part d'un ajustement à la baisse de ses perspectives financières à moyen terme, compte tenu de l'évolution de l'environnement géopolitique et macroéconomique depuis 2024.
Ainsi, pour 2027 et 2028, il vise une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires entre 3% et 6% (et non plus "+7% en moyenne annuelle sur 2024/2028"), ainsi qu'une croissance organique annuelle de son CEBIT supérieure à celle de ses ventes (contre "au moins +10%" précédemment).
Le spécialiste des tests in vitro confirme néanmoins ses perspectives pour 2026 : sa croissance organique du chiffre d'affaires devrait être comprise entre +3% et +5% et sa croissance organique du CEBIT devrait être comprise entre 0% et +10%.
Au titre du 1er semestre 2026, bioMérieux publie un résultat net dilué ajusté par action de 1,99 EUR, en baisse de 4% à données comparables (-17% à données publiées), ainsi qu'un résultat opérationnel courant contributif (ROCC) de 313 MEUR, en recul organique de 4,9%.
À 1 965 MEUR, son chiffre d'affaires est resté quasi stable en organique (+0,2%), avec une progression organique de 6% des ventes des quatre moteurs de croissance du plan GO-28, tandis que les ventes des panels respiratoires Biofire ont été pénalisées par une épidémiologie respiratoire plus faible qu'un an auparavant.
Sur le seul 2e trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 981 MEUR, enregistrant une solide croissance organique de +5%, atteignant +7% hors ventes des panels respiratoires Biofire et +8,5% pour les quatre moteurs de croissance du plan GO-28.
bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique, à partir d'un prélèvement biologique (sang, salive, urine, etc.), le diagnostic de maladies infectieuses (notamment VIH, tuberculose et infections respiratoires), de cancers et de pathologies cardio-vasculaires. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- applications cliniques (84,3%) : dans le domaine industriel, le contrôle microbiologique d'échantillons de produits finis ou en cours de fabrication ou de l'environnement, principalement dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ;
- applications industrielles (15,7%).
Les systèmes de diagnostic du groupe sont composés de trois éléments et de services associés : des réactifs, des instruments (ou plateformes ou automates), des logiciels et des services.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (32,3%), Amérique du Nord (45,4%), Asie-Pacifique (15,6%) et Amérique latine (6,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.