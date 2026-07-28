BioMérieux ajuste à la baisse ses objectifs à moyen terme

À l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, bioMérieux fait part d'un ajustement à la baisse de ses perspectives financières à moyen terme, compte tenu de l'évolution de l'environnement géopolitique et macroéconomique depuis 2024.

Ainsi, pour 2027 et 2028, il vise une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires entre 3% et 6% (et non plus "+7% en moyenne annuelle sur 2024/2028"), ainsi qu'une croissance organique annuelle de son CEBIT supérieure à celle de ses ventes (contre "au moins +10%" précédemment).



Le spécialiste des tests in vitro confirme néanmoins ses perspectives pour 2026 : sa croissance organique du chiffre d'affaires devrait être comprise entre +3% et +5% et sa croissance organique du CEBIT devrait être comprise entre 0% et +10%.



Au titre du 1er semestre 2026, bioMérieux publie un résultat net dilué ajusté par action de 1,99 EUR, en baisse de 4% à données comparables (-17% à données publiées), ainsi qu'un résultat opérationnel courant contributif (ROCC) de 313 MEUR, en recul organique de 4,9%.



À 1 965 MEUR, son chiffre d'affaires est resté quasi stable en organique (+0,2%), avec une progression organique de 6% des ventes des quatre moteurs de croissance du plan GO-28, tandis que les ventes des panels respiratoires Biofire ont été pénalisées par une épidémiologie respiratoire plus faible qu'un an auparavant.



Sur le seul 2e trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 981 MEUR, enregistrant une solide croissance organique de +5%, atteignant +7% hors ventes des panels respiratoires Biofire et +8,5% pour les quatre moteurs de croissance du plan GO-28.