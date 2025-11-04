BioMérieux ajuste sa prévision de croissance du CA annuel

A l'occasion de son point d'activité, bioMérieux indique attendre désormais une croissance organique du chiffre d'affaires entre +5,5 et +6,5% à changes constants (et non plus de +6 à +7,5%) pour 2025, 'en raison d'une saison respiratoire tardive'.



Le groupe de diagnostic in vitro confirme néanmoins attendre une croissance entre +12 et +18% de son résultat opérationnel courant contributif à changes constants, 'sur la base d'une rentabilité à neuf mois pleinement en ligne avec la trajectoire GO-28'.



Depuis le début de l'année, bioMérieux affiche des ventes de 2,99 milliards d'euros, soit une croissance de 4,2% en données publiées et de 7,3% en organique (hors effets de change et de périmètre), 'parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés'.



Il revendique une croissance organique de 9% des quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO-28 (panels non-respiratoires BIOFIRE, SPOTFIRE, microbiologie et applications industrielles), et de 6% pour les panels respiratoires BIOFIRE.



'Nous continuons à faire croître notre base installée, en particulier pour BIOFIRE et SPOTFIRE qui progressent à un rythme supérieur à celui de 2024, préparant ainsi la croissance des prochaines années', souligne son directeur général Pierre Boulud.