A l'occasion de son point d'activité, bioMérieux indique attendre désormais une croissance organique du chiffre d'affaires entre +5,5 et +6,5% à changes constants (et non plus de +6 à +7,5%) pour 2025, 'en raison d'une saison respiratoire tardive'.
Le groupe de diagnostic in vitro confirme néanmoins attendre une croissance entre +12 et +18% de son résultat opérationnel courant contributif à changes constants, 'sur la base d'une rentabilité à neuf mois pleinement en ligne avec la trajectoire GO-28'.
Depuis le début de l'année, bioMérieux affiche des ventes de 2,99 milliards d'euros, soit une croissance de 4,2% en données publiées et de 7,3% en organique (hors effets de change et de périmètre), 'parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés'.
Il revendique une croissance organique de 9% des quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO-28 (panels non-respiratoires BIOFIRE, SPOTFIRE, microbiologie et applications industrielles), et de 6% pour les panels respiratoires BIOFIRE.
'Nous continuons à faire croître notre base installée, en particulier pour BIOFIRE et SPOTFIRE qui progressent à un rythme supérieur à celui de 2024, préparant ainsi la croissance des prochaines années', souligne son directeur général Pierre Boulud.
Pierre Boulud is currently the Chief Executive Officer at bioMérieux SA since 2023. He also holds director positions at Ipsen Pharma SA, Beaufour Ipsen Farmaceutica Ltda., and Biomérieux Diagnostic Product (Shanghai) Co., Ltd. Mr. Boulud previously served as the Managing Director at Ipsen Pharma SAS and as the Executive Vice President-Corporate Strategy at Ipsen SA from 2002 to 2015. He completed his undergraduate degree at ESSEC Business School.
bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique, à partir d'un prélèvement biologique (sang, salive, urine, etc.), le diagnostic de maladies infectieuses (notamment VIH, tuberculose et infections respiratoires), de cancers et de pathologies cardio-vasculaires. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- applications cliniques (84,8%) : dans le domaine industriel, le contrôle microbiologique d'échantillons de produits finis ou en cours de fabrication ou de l'environnement, principalement dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ;
- applications industrielles (15,2%).
Les systèmes de diagnostic du groupe sont composés de trois éléments et de services associés : des réactifs, des instruments (ou plateformes ou automates), des logiciels et des services.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,9%), Amérique du Nord (45%), Asie-Pacifique (16,5%) et Amérique latine (6,6%).
