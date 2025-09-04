A l'occasion de sa publication semestrielle, bioMérieux indique ajuster ses objectifs 2025, anticipant désormais des ventes en croissance organique de +6 à +7,5% (contre 'au moins 7%' initialement), impactées par le recul du marché chinois.
En revanche, le groupe anticipe maintenant un ROCC (résultat opérationnel courant contributif) en croissance de +12 à +18% à données comparables (contre 'au moins 10%' initialement), soutenu par l'amélioration du levier opérationnel.
Au titre des six premiers mois de 2025, bioMérieux publie un résultat net part du groupe en baisse de 25% à 161 millions d'euros, en raison de la dépréciation partielle de la technologie Reveal, mais un ROCC de 372 MEUR, en progression de 24% à données comparables.
Le ROCC du spécialiste du diagnostic in vitro représente ainsi une marge de 18,2% des ventes, en progression de 210 points de base, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2,04 MdsEUR, en croissance organique de 9,4%.
Le groupe précise que cette progression des ventes a été portée par une hausse de 10% à taux de change constant des quatre moteurs de croissance de son plan stratégique GO-28 et une croissance organique de 12% des ventes de panels respiratoires Biofire.
bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique, à partir d'un prélèvement biologique (sang, salive, urine, etc.), le diagnostic de maladies infectieuses (notamment VIH, tuberculose et infections respiratoires), de cancers et de pathologies cardio-vasculaires. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- applications cliniques (84,8%) : dans le domaine industriel, le contrôle microbiologique d'échantillons de produits finis ou en cours de fabrication ou de l'environnement, principalement dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ;
- applications industrielles (15,2%).
Les systèmes de diagnostic du groupe sont composés de trois éléments et de services associés : des réactifs, des instruments (ou plateformes ou automates), des logiciels et des services.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,9%), Amérique du Nord (45%), Asie-Pacifique (16,5%) et Amérique latine (6,6%).