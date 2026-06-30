BioMérieux dans le rouge malgré une annonce positive
bioMérieux (-0,79%) a déposé une demande d'autorisation auprès des autorités sanitaires américaines pour les nouvelles versions de ses tests BIOFIRE et FILMARRAY Gastrointestinal Panels, afin d'améliorer la détection des agents pathogènes gastrointestinaux.
Ces solutions de diagnostic PCR moléculaire permettent de détecter en même temps et respectivement 22 et 11 agents pathogènes, à partir d'échantillons de selles de patients présentant des signes et/ou des symptômes d'infection gastrointestinale. Réalisables avec les systèmes BIOFIRE FILMARRAY 2.0 et TORCH de bioMérieux, ils requièrent environ deux minutes de préparation pour un temps de résultat d'environ une heure.
TP Icap Midcap salue ces avancées
Les analystes, qui juge que la dynamique à court terme de bioMérieux est quelque peu atone, apprécient toutefois l'exécution de la feuille de route stratégique de manière disciplinée, en particulier sur le pilier clé du non-respiratoire.
Pour TP Icap Midcap, les derniers développements dévoilés par le spécialiste du diagnostic in vitro reflètent le double moteur du modèle : l'extension des cas d'usage et l'enrichissement du menu. Cela s'appuie sur une base déjà solide, avec un large portefeuille non-respiratoire (gastro-intestinal, méningite/encéphalite, hémoculture, infection articulaire) soutenu par une base installée significative. L'accent est désormais mis sur la monétisation par le biais des ventes croisées (cross-selling), avec un potentiel encore important d'augmentation de l'utilisation multi-panels par instrument.
La recommandation reste à conserver, avec une cible de cours de 93 euros, soit un potentiel de hausse de 33%.
bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique, à partir d'un prélèvement biologique (sang, salive, urine, etc.), le diagnostic de maladies infectieuses (notamment VIH, tuberculose et infections respiratoires), de cancers et de pathologies cardio-vasculaires. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- applications cliniques (84,3%) : dans le domaine industriel, le contrôle microbiologique d'échantillons de produits finis ou en cours de fabrication ou de l'environnement, principalement dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ;
- applications industrielles (15,7%).
Les systèmes de diagnostic du groupe sont composés de trois éléments et de services associés : des réactifs, des instruments (ou plateformes ou automates), des logiciels et des services.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (32,3%), Amérique du Nord (45,4%), Asie-Pacifique (15,6%) et Amérique latine (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.