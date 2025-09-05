Invest Securities abaisse son conseil sur le titre en passant à neutre (au lieu d'achat et fixe son objectif de cours à 124 E (au lieu de 128 E) après l'ajustement des objectifs 'reflétant les incertitudes'. L'analyste estime que le groupe a publié un 1er semestre en ligne, avec une marge robuste, mais une dynamique qui ralentit et une faiblesse chinoise qui s'accentue.
Au cours actuel, e titre présente un PER 2025 d'environ 30 fois avec une rendement de près de 1%.
BioMérieux : Invest Securities n'est plus à l'achat sur le titre
Publié le 05/09/2025 à 15:07
