BioMérieux : Invest Securities n'est plus à l'achat sur le titre

Invest Securities abaisse son conseil sur le titre en passant à neutre (au lieu d'achat et fixe son objectif de cours à 124 E (au lieu de 128 E) après l'ajustement des objectifs 'reflétant les incertitudes'.



'La visibilité est limitée et la valorisation raisonnable, tandis que le potentiel M&A et les épidémies demeurent des catalyseurs à surveiller'.



L'analyste estime que le groupe a publié un 1er semestre en ligne, avec une marge robuste, mais une dynamique qui ralentit et une faiblesse chinoise qui s'accentue.



'Le Diagnostic Moléculaire reste le moteur, tandis que la Microbiologie et les Immunoessais pâtissent de la Chine' souligne le bureau d'analyse.



Le management a élargi la fourchette de croissance 2025, tout en relevant l'objectif de marge.



'Les objectifs du plan GO-28 sont toujours d'actualité, mais un relèvement nous paraît désormais peu probable sans surperformance importante du Diagnostic Moléculaire' rajoute Invest Securities.