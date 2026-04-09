BioMérieux lance Biofire Spotfire pour l'industrie pharmaceutique

bioMérieux annonce le lancement de sa solution de diagnostic moléculaire Biofire Spotfire pour l'industrie pharmaceutique, "où ce système innovant de biologie moléculaire peut transformer le contrôle qualité".

Selon le spécialiste du diagnostic in vitro, cette "solution simple, compacte et intelligente" pour détecter les mycoplasmes aidera les fabricants biopharmaceutiques à renforcer le contrôle qualité, accélérer la prise de décision et protéger les patients.



La contamination par les mycoplasmes dans les processus de production pharmaceutique peut compromettre la qualité des lots ; bioMérieux souligne qu'une détection rapide, fiable et conforme est donc essentielle pour sécuriser l'intégrité des bioprocédés.



Il ajoute que ses flux de travail automatisés, son interface tactile intuitive et la lecture intégrée des codes-barres limitent les manipulations manuelles, permettant d'accélérer la prise de décision et de réduire les temps de production.



"Compatible avec le test déjà commercialisé Biofire Mycoplasma Panel, Biofire Spotfire assure une continuité pour les utilisateurs actuels tout en améliorant la performance et la conformité de la solution", conclut bioMérieux.