BioMérieux lance Biofire Spotfire pour l'industrie pharmaceutique
bioMérieux annonce le lancement de sa solution de diagnostic moléculaire Biofire Spotfire pour l'industrie pharmaceutique, "où ce système innovant de biologie moléculaire peut transformer le contrôle qualité".
Selon le spécialiste du diagnostic in vitro, cette "solution simple, compacte et intelligente" pour détecter les mycoplasmes aidera les fabricants biopharmaceutiques à renforcer le contrôle qualité, accélérer la prise de décision et protéger les patients.
La contamination par les mycoplasmes dans les processus de production pharmaceutique peut compromettre la qualité des lots ; bioMérieux souligne qu'une détection rapide, fiable et conforme est donc essentielle pour sécuriser l'intégrité des bioprocédés.
Il ajoute que ses flux de travail automatisés, son interface tactile intuitive et la lecture intégrée des codes-barres limitent les manipulations manuelles, permettant d'accélérer la prise de décision et de réduire les temps de production.
"Compatible avec le test déjà commercialisé Biofire Mycoplasma Panel, Biofire Spotfire assure une continuité pour les utilisateurs actuels tout en améliorant la performance et la conformité de la solution", conclut bioMérieux.
bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique, à partir d'un prélèvement biologique (sang, salive, urine, etc.), le diagnostic de maladies infectieuses (notamment VIH, tuberculose et infections respiratoires), de cancers et de pathologies cardio-vasculaires. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- applications cliniques (84,3%) : dans le domaine industriel, le contrôle microbiologique d'échantillons de produits finis ou en cours de fabrication ou de l'environnement, principalement dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ;
- applications industrielles (15,7%).
Les systèmes de diagnostic du groupe sont composés de trois éléments et de services associés : des réactifs, des instruments (ou plateformes ou automates), des logiciels et des services.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (32,3%), Amérique du Nord (45,4%), Asie-Pacifique (15,6%) et Amérique latine (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.