bioMérieux annonce la commercialisation de deux tests d'immunoessais, dédiés aux équidés, VIDAS Equine INSULIN et VIDAS Equine ACTH, marquant "une avancée majeure pour le diagnostic et le suivi de maladies fréquentes chez les équidés".
Réalisables directement sur le lieu de soins, ils offrent aux vétérinaires des résultats comparables à ceux d'un laboratoire en 20 à 45 minutes, permettant ainsi de mieux détecter et prendre en charge les principales affections chroniques endocriniennes équines.
Ces nouveaux tests fonctionnent avec VIDAS KUBE, instrument d'immunoessais de taille réduite et facile d'utilisation. Cette technologie de bioMérieux permet désormais de répondre aux besoins des vétérinaires avec une gamme de tests dédiés à l'endocrinologie équine.
Le spécialiste du diagnostic in vitro précise que les 2 tests VIDAS Equine INSULIN et VIDAS Equine ACTH sont commercialisés en premier lieu sur les marchés français et britannique, avant un déploiement international prévu dans les prochains mois.
Publié le 04/12/2025 à 08:19
