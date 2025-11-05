BioMérieux lance une solution pour identifier la tuberculose résistante aux antibiotiques

Oxford Nanopore Technologies et bioMérieux annoncent le lancement d'AmPORE-TB, une solution de séquençage, à usage de recherche uniquement, pour identifier rapidement la tuberculose résistante aux antibiotiques.



Cette solution à usage de recherche sert à identifier rapidement des mutations associées à l'antibiorésistance de la bactérie Mycobacterium tuberculosis complex, en utilisant la technologie de séquençage d'Oxford Nanopore.



La tuberculose est considérée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme la principale cause de décès due à un seul agent infectieux dans le monde. La tuberculose multirésistante touche environ 400 000 personnes par an.



L'OMS recommande le séquençage ciblé de l'ADN pour détecter des mutations génétiques liées à l'antibiorésistance, AmPORE-TB étant citée comme l'une des trois méthodes répondant aux critères de performance requis.



Jennifer Zinn, Directrice Exécutive, Opérations Cliniques, chez bioMérieux, a déclaré : ' En combinant l'expertise historique - plus de 60 ans - de bioMérieux dans le diagnostic des maladies infectieuses avec la technologie de séquençage de pointe d'Oxford Nanopore, AmPORE-TB peut aider à prendre des décisions éclairées en matière de détection et de gestion des tuberculoses résistantes aux antibiotiques. '