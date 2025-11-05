Oxford Nanopore Technologies et bioMérieux annoncent le lancement d'AmPORE-TB, une solution de séquençage, à usage de recherche uniquement, pour identifier rapidement la tuberculose résistante aux antibiotiques.
Cette solution à usage de recherche sert à identifier rapidement des mutations associées à l'antibiorésistance de la bactérie Mycobacterium tuberculosis complex, en utilisant la technologie de séquençage d'Oxford Nanopore.
La tuberculose est considérée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme la principale cause de décès due à un seul agent infectieux dans le monde. La tuberculose multirésistante touche environ 400 000 personnes par an.
L'OMS recommande le séquençage ciblé de l'ADN pour détecter des mutations génétiques liées à l'antibiorésistance, AmPORE-TB étant citée comme l'une des trois méthodes répondant aux critères de performance requis.
Jennifer Zinn, Directrice Exécutive, Opérations Cliniques, chez bioMérieux, a déclaré : ' En combinant l'expertise historique - plus de 60 ans - de bioMérieux dans le diagnostic des maladies infectieuses avec la technologie de séquençage de pointe d'Oxford Nanopore, AmPORE-TB peut aider à prendre des décisions éclairées en matière de détection et de gestion des tuberculoses résistantes aux antibiotiques. '
bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique, à partir d'un prélèvement biologique (sang, salive, urine, etc.), le diagnostic de maladies infectieuses (notamment VIH, tuberculose et infections respiratoires), de cancers et de pathologies cardio-vasculaires. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- applications cliniques (84,8%) : dans le domaine industriel, le contrôle microbiologique d'échantillons de produits finis ou en cours de fabrication ou de l'environnement, principalement dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ;
- applications industrielles (15,2%).
Les systèmes de diagnostic du groupe sont composés de trois éléments et de services associés : des réactifs, des instruments (ou plateformes ou automates), des logiciels et des services.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,9%), Amérique du Nord (45%), Asie-Pacifique (16,5%) et Amérique latine (6,6%).
