BioMérieux : les conseils des analystes après la révision des prévisions

Oddo BHF réitère son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 132 E après la publication par le groupe de ses résultats semestrielles et de la révision de ses prébisions sur 2025.



Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires au 2ème trimestre à 946 ME (+1% et +6,1% à tcc) et un chiffre d'affaires au 1er semestre de 2044 ME (+7,5% et +9,4% à tcc.) pour un ROCc de 372 ME (+21,6%).



Le management ajuste sa guidance sur 2025 avec un CA à +6%/+7,5% (contre +7% auparavant), et un EBIT en progression de 12% à 18% (contre au moins +10% auparavant).



Oddo BHF estime que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre ressort sous les attentes du consensus (974,1 MEe) en ralentissement par rapport à au 1er trimestre (+12,7% à tcc.).



Toutes les zones sont en hausse, sauf l'Asie qui était déjà fébrile au 1er trimestre, à cause de la Chine (Chine : 5% du CA /Asie hors Chine : +15%)



L'analyste souligne également que le FCF atteint 170 ME (contre 50 ME fin 1er semestre 2024), ce qui constitue une belle performance (et révèle le potentiel de BIM), et la dette nette ressort à 126 ME au 30 juin (contre 41 ME à fin 2024).



'Le consensus Visible Alpha s'attend à un CA 2025 de 4 240 MEURe, soit +6,5%e, et un ROC de 717 MEURe (+6,5%e). De notre côté, nous tablons sur un ROC de 730 MEURe (+8,4%e). Le consensus pourrait réviser en hausse ses estimations de résultat de l'ordre de 3 à 5%e' indique Oddo BHF.



'En première approche, nous pensons que le consensus devrait positivement recevoir ces chiffres notamment parce que depuis des années, le consensus attend une meilleure transformation de la croissance en cash et profit, c'est chose faite ce matin. De même, la guidance de 20% de MOP à horizon 2028 devient plus crédible' rajoute le bureau d'analyse en conclusion.



Stifel souligne que bioMérieux a publié des résultats semestriels 2025 inférieurs de 1,3 % au consensus CC, bien que la croissance cFX ait été conforme aux prévisions et que le cEBIT ait dépassé d'environ 9 %.



Suite à cette annonce de résultats, Stifel confirme son conseil à l'achat et laisse son objectif de cours inchangé à 125 E.



L'analyste indique également dans son étude que les prévisions ont été revues à la baisse pour le chiffre d'affaires (de >7 % à 6,0 %-7,5 %), mais revues à la hausse pour le cEBIT (de >10 % à 12 %-18 % de croissance de cEBIT), ce qui, de manière peut-être surprenante, conduit à une révision à la hausse de nos estimations du cEBIT.



'À notre avis, ce trimestre, bien que mitigé en termes de tendances, pourrait être meilleur que prévu dans le contexte du récent recul du cours de l'action' indique le bureau d'analyse..



'Nous pensons que les principales interrogations pour ce trimestre concernent les facteurs précis à l'origine de la révision à la baisse des prévisions, les tendances de la demande pour les produits moléculaires à l'approche de la saison respiratoire et, plus particulièrement, le ralentissement de la demande pour Spotfire' rajoute Stifel en conclusion.