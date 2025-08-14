BioMérieux : RBC redoute un accès de volatilité avec les résultats

RBC a réitéré jeudi son opinion 'performance en ligne avec le marché' et son objectif de cours de 125 euros sur bioMérieux, expliquant s'attendre à un regain de volatilité autour de la valeur en amont de l'annonce des résultats semestriels du spécialiste du diagnostic in vitro, prévue le 4 septembre prochain.



D'après le courtier canadien, le marché semble intégrer le scénario d'un relèvement des objectifs annuels à l'occasion de la publication.



'S'il est vrai que son équipe de direction avait revu à la hausse ses prévisions à l'issue de la présentation des résultats de premier semestre 2024, nous ne pensons pas que la société soit en mesure de le faire cette fois, ce qui pourrait être à l'origine d'un accès de faiblesse de la valeur à l'occasion', prévient-il.



S'il considère que les moteurs de la croissance du groupe français sont toujours bien en place dans une optique de moyen terme, ce qui devrait lui permettre d'atteindre ses objectifs, RBC juge que le titre est désormais bien valorisé après une hausse de 22% depuis le début de l'année, quand ses principaux comparables comme Diasorin (-17%) accusent tous des pertes d'au moins 10%