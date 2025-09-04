BioMérieux : Stifel maintient son conseil à l'achat

Stifel souligne que bioMérieux a publié des résultats semestriels 2025 inférieurs de 1,3 % au consensus CC, bien que la croissance cFX ait été conforme aux prévisions et que le cEBIT ait dépassé d'environ 9 %.



Suite à cette annonce de résultats, Stifel confirme son conseil à l'achat et laisse son objectif de cours inchangé à 125 E.



L'analyste indique également dans son étude que les prévisions ont été revues à la baisse pour le chiffre d'affaires (de >7 % à 6,0 %-7,5 %), mais revues à la hausse pour le cEBIT (de >10 % à 12 %-18 % de croissance de cEBIT), ce qui, de manière peut-être surprenante, conduit à une révision à la hausse de nos estimations du cEBIT.



'À notre avis, ce trimestre, bien que mitigé en termes de tendances, pourrait être meilleur que prévu dans le contexte du récent recul du cours de l'action' indique le bureau d'analyse..



'Nous pensons que les principales interrogations pour ce trimestre concernent les facteurs précis à l'origine de la révision à la baisse des prévisions, les tendances de la demande pour les produits moléculaires à l'approche de la saison respiratoire et, plus particulièrement, le ralentissement de la demande pour Spotfire' rajoute Stifel en conclusion.

