Stifel souligne que bioMérieux a publié des résultats semestriels 2025 inférieurs de 1,3 % au consensus CC, bien que la croissance cFX ait été conforme aux prévisions et que le cEBIT ait dépassé d'environ 9 %.
Suite à cette annonce de résultats, Stifel confirme son conseil à l'achat et laisse son objectif de cours inchangé à 125 E.
L'analyste indique également dans son étude que les prévisions ont été revues à la baisse pour le chiffre d'affaires (de >7 % à 6,0 %-7,5 %), mais revues à la hausse pour le cEBIT (de >10 % à 12 %-18 % de croissance de cEBIT), ce qui, de manière peut-être surprenante, conduit à une révision à la hausse de nos estimations du cEBIT.
'À notre avis, ce trimestre, bien que mitigé en termes de tendances, pourrait être meilleur que prévu dans le contexte du récent recul du cours de l'action' indique le bureau d'analyse..
'Nous pensons que les principales interrogations pour ce trimestre concernent les facteurs précis à l'origine de la révision à la baisse des prévisions, les tendances de la demande pour les produits moléculaires à l'approche de la saison respiratoire et, plus particulièrement, le ralentissement de la demande pour Spotfire' rajoute Stifel en conclusion.
bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique, à partir d'un prélèvement biologique (sang, salive, urine, etc.), le diagnostic de maladies infectieuses (notamment VIH, tuberculose et infections respiratoires), de cancers et de pathologies cardio-vasculaires. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- applications cliniques (84,8%) : dans le domaine industriel, le contrôle microbiologique d'échantillons de produits finis ou en cours de fabrication ou de l'environnement, principalement dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ;
- applications industrielles (15,2%).
Les systèmes de diagnostic du groupe sont composés de trois éléments et de services associés : des réactifs, des instruments (ou plateformes ou automates), des logiciels et des services.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,9%), Amérique du Nord (45%), Asie-Pacifique (16,5%) et Amérique latine (6,6%).