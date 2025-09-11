UBS confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 138 E (contre 132 E). Un nouvel objectif qui recèle 21% de potentiel de progression pour le titre du spécialiste français du diagnostic in vitro. 'Le repli signale un point d'entrée attrayant pour un TCAC de revenus inchangé de 8 % ; réitérer l'achat sur un objectif augmenté de 138 EUR (hausse de 20 %)' indique UBS.
Au cours actuel, le titre présente une PER 2025 d'environ 27 fois avec un rendement de près de 1%.
BioMérieux : UBS relève son objectif de cours
Publié le 11/09/2025 à 17:03
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager