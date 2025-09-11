UBS estime qu'une opportunité se présente pour une croissance structurelle. L'analyste confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 138 E (contre 132 E). Un nouvel objectif qui recèle 21% de potentiel de progression pour le titre du spécialiste français du diagnostic in vitro.
'Le repli signale un point d'entrée attrayant pour un TCAC de revenus inchangé de 8 % ; réitérer l'achat sur un objectif augmenté de 138 EUR (hausse de 20 %)' indique UBS.
bioMérieux a ajusté ses objectifs 2025, anticipant désormais des ventes en croissance organique de +6 à +7,5% (contre 'au moins 7%' initialement), impactées par le recul du marché chinois.
En revanche, le groupe anticipe maintenant un ROCC (résultat opérationnel courant contributif) en croissance de +12 à +18% à données comparables (contre 'au moins 10%' initialement), soutenu par l'amélioration du levier opérationnel.
BioMérieux : UBS relève son objectif de cours
Publié le 11/09/2025 à 10:40
