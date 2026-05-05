BioNTech cède du terrain malgré l'avis positif d'AlphaValue

BioNTech dans le rouge (-2,20%, à 97,16 dollars) malgré l'avis positif d'AlphaValue.

Les analystes rappellent que la société a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes au premier trimestre. Si l'après-Covid pèse lourdement sur les comptes, la solidité du bilan et le pipeline prometteur en oncologie devraient toutefois inciter à la prudence selon AlphaValue.



Pour ce premier trimestre 2026, BioNTech a publié un chiffre d'affaires de 118 millions d'euros, accusant un recul de 35 % sur un an. Ce montant s'avère être 24% inférieur aux prévisions des analystes. La perte opérationnelle s'est par conséquent creusée pour atteindre 678 millions d'euros, contre 534 millions un an plus tôt, dépassant les 638 millions initialement anticipés.



Cette contre-performance s'explique par la baisse attendue des contributions des vaccins contre la Covid-19. Malgré ce démarrage difficile, la direction a réaffirmé ses objectifs pour l'exercice 2026, prévoyant des revenus compris entre 2 et 2,3 milliards d'euros.



Au-delà des résultats financiers immédiats, BioNTech opère une transformation profonde de son modèle. L'entreprise dispose d'un trésor de guerre de 16,8 milliards d'euros de trésorerie, lui permettant de financer son virage vers l'oncologie sans risque de dilution pour les actionnaires. Elle a d'ailleurs annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars.



En outre, AlphaValue estime que la qualité de la plateforme ARNm de BioNTech pourrait susciter l'intérêt de grands groupes pharmaceutiques cherchant à renforcer leur exposition à l'oncologie, tels que Roche, Novartis ou Novo Nordisk.



Parallèlement, BioNTech optimise ses capacités de production en quittant plusieurs sites (Marburg, Singapour, sites de CureVac) afin de réaliser environ 500 millions d'euros d'économies annuelles récurrentes d'ici 2029.



Bien que le départ des cofondateurs puisse entraîner une révision à la baisse de l'objectif de cours, les analystes d'AlphaValue maintiennent une recommandation positive à l'achat, assortie d'une cible de cours de 143 dollars. L'attention du marché devrait progressivement se détourner du déclin des ventes liées à la Covid pour se focaliser sur le potentiel de création de valeur à long terme de sa franchise diversifiée en oncologie.