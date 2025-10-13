Biophytis s'allie à un consortium asiatique pour un essai sur la sarcopénie

Biophytis annonce la signature d'un protocole d'accord avec un consortium d'investisseurs emmené par Ronghui Renhe Life Technology, en vue de créer une coentreprise à Hong Kong dédiée au financement et au lancement du premier essai clinique de Phase 3 dans la sarcopénie avec son candidat BIO101.



Pour rappel, la sarcopénie est un syndrome gériatrique se caractérisant par une diminution des capacités musculaires due à l'âge et qui en s'aggravant entraîne une détérioration de la force physique.



Le consortium prévoit d'investir jusqu'à 20 millions de dollars US sur deux ans pour soutenir l'étude, qui inclura environ 932 patients en Europe et en Asie. La coentreprise détiendra les droits exclusifs de développement et de commercialisation de BIO101 en Chine, au Japon et en Corée.



Le directeur général Stanislas Veillet souligne qu'il s'agit d''une avancée historique pour amener BIO101 dans sa phase finale de développement clinique'. La signature définitive des accords et la création de la coentreprise sont attendues d'ici fin 2025, pour un démarrage opérationnel début 2026.