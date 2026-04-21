Biosynex décale la publication de ses comptes

Biosynex a annoncé le décalage de la publication de ses comptes annuels et du rapport financier annuel, en raison de travaux supplémentaires rendus nécessaires par la procédure de sauvegarde en cours.

Initialement prévues le 22 avrils, ces publications seront dévoilées, au plus tard, le 30 avril après bourse. Les revenus du premier trimestre seront également publiés le 30 avril prochain.



Fin mars, le spécialiste du diagnostic de santé, avait annoncé le renouvellement de la période d'observation et, en coordination avec les organes de la procédure, devait poursuivre les opérations de vérification des créances déclarées tout en réfléchissant à la construction d'un plan d'apurement du passif suivant le régime des classes de parties affectées.



Dans le cadre du planning établi, la finalisation de la construction du plan doit intervenir avant l'été 2026, ce qui permettrait de notifier le plan au tout début de la période estivale avec comme objectif de le présenter au Tribunal au courant du mois de septembre 2026.