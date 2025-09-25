Biosynex demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Avalun en cessation de paiements

Biosynex annonce ce soir avoir saisi le Tribunal judiciaire de Strasbourg pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde visant à restructurer un endettement bancaire de 59,6 MEUR. La direction explique cette démarche par la dégradation de la conjoncture et l'impossibilité de finaliser les cessions d'actifs prévues, alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 a reculé de 6% à 50,8 MEUR.



Une audience est prévue le 29 septembre pour statuer sur cette demande. En parallèle, la filiale Avalun, acquise en 2021 et spécialisée dans la biologie délocalisée, a déposé une déclaration de cessation de paiements. L'arrêt de l'expérimentation Di@pason en 2023, la forte concurrence sur le marché de la coagulation et l'absence de repreneurs ont conduit à cette décision, indique le communiqué du groupe.



Biosynex prévoit un amortissement exceptionnel des actifs incorporels liés à Avalun et juge peu probable le recouvrement de sa créance de 3,4 MEUR.



Les prochains résultats semestriels et le chiffre d'affaires du T3 seront publiés le 22 octobre.