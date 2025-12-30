Le Conseil d'administration de Biosynex a pris acte de la démission pour raisons personnelles de Brigitte Geny de son mandat d'administratrice indépendante avec effet au 19 janvier 2026. A la suite de cette démission, le Conseil sera composé, à compter du 19 janvier 2026, de six administrateurs. Le laboratoire publiera par ailleurs son chiffre d'affaires annuel le 15 janvier prochain, après Bourse.
Biosynex : démission de Brigitte Geny de son mandat d'administratrice indépendante
Publié le 30/12/2025 à 18:20
