Biosynex est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de tests de diagnostic rapide sur support membranaire destinés aux professionnels de la santé (biologistes, cliniciens, infirmiers et sage-femmes). Les produits sont utilisés dans les domaines des pathologies tropicales, des maladies auto-immunes, des marqueurs d'urgence et des maladies infectieuses. L'activité de la société s'organise autour de 5 pôles : - fabrication de tests de diagnostic pour compte propre ; - vente de tests de diagnostics achetés à d'autres industriels en produits semi-finis ; - prestations de recherche et de développement pour compte de tiers ; - vente de licences ; - vente de réactifs biologiques.