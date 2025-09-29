Biosynex annonce que le Tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de sauvegarde à sa demande, à la suite d'une requête déposée le 25 septembre 2025. Cette mesure vise à geler le passif antérieur et à offrir un cadre protecteur pour engager des discussions avec les partenaires financiers.
Le Tribunal a nommé un administrateur judiciaire (AS Weil - Guyomard - Lutz) ainsi qu'un mandataire judiciaire (SELARL MJ Synergie).
En parallèle, la filiale Avalun a été placée en liquidation judiciaire après avoir déclaré sa cessation de paiement le 25 septembre 2025. La société précise qu'elle informera le marché de l'évolution de la procédure et de sa situation financière.
Publié le 29/09/2025 à 18:20
