Avec une progression supérieure à 56% sur les douze mois au 7 juillet, contre 29% pour le Nasdaq 100, le rallye des biotechnologies entre dans une phase plus exigeante selon Goldman Sachs. La banque américaine estime que l'innovation clinique, l'expansion du marché de l'obésité et le retour des acquisitions peuvent encore soutenir certaines biotechs, mais après la forte revalorisation du secteur, le potentiel dépend désormais surtout des résultats cliniques et de leur conversion en revenus ou en offres de rachat.
Parmi les différents moteurs de croissance, l'obésité conserve la place centrale. Goldman Sachs a relevé de 15% son estimation du marché mondial en 2030, à 114 MdsUSD, dont 40% pourraient provenir des traitements oraux. Plus simples et généralement moins coûteux que les injections, ces médicaments devraient élargir la population traitée plutôt que simplement cannibaliser les ventes d'Eli Lilly et Novo Nordisk. L'ouverture progressive du remboursement par Medicare et le relèvement à 42% de la part attendue des ventes hors des Etats-Unis renforcent cette perspective.
Cette promesse devra néanmoins être confirmée au second semestre par plusieurs résultats cliniques attendus dans les maladies cardiovasculaires, le cancer et la maladie d'Alzheimer. Après la forte hausse des cours, les sociétés affichant une efficacité différenciée, une bonne tolérance et une trésorerie suffisante devraient être récompensées, tandis que les échecs seront probablement plus sévèrement sanctionnés.
A cette sélectivité clinique s'ajoute la montée en puissance de la Chine, qui représentait déjà 39% des essais mondiaux en 2023. Le recrutement des patients y est deux à cinq fois plus rapide et le coût par patient d'un essai de phase I proche du tiers de la moyenne mondiale. Cette efficacité favorise les biotechs chinoises et les laboratoires capables d'acquérir leurs actifs, mais réduit la prime de rareté accordée aux petites sociétés occidentales insuffisamment différenciées.
Novo Nordisk A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de traitement du diabète et de l'obésité (93,7%) ;
- produits de traitement des maladies rares (6,3%) : destinés au traitement de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles hormonaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Canada (21,4%), Etats-Unis (56%), Amérique latine-Moyen-Orient-Afrique (9,9%), Chine-Hong-Kong-Taiwan (6%), Asie-Pacifique (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.