Birkenstock à des planchers en Bourse après un 2e trimestre inférieur aux attentes

Le fabricant de sandales haut de gamme Birkenstock décroche lourdement mercredi à la Bourse de New York après avoir dévoilé dans la matinée des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, qui alimentent la défiance des investisseurs vis-à-vis d'un dossier boudé depuis plusieurs mois maintenant.

Le groupe allemand, qui se présente comme l'inventeur du "lit de pied" (footbed) a fait état d'un chiffre d'affaires de 618 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre fiscal, clos le 31 mars, soit une hausse de 8% en données publiées.



A taux de changes constants, les revenus affichent une progression de 14%, en dessous du consensus qui visait 15%.



"Cette déception s'explique principalement par les performances inférieures aux attentes de l'activité B2B, qui a crû de 15% contre des attentes situées à 16,5%, tandis que la vente directe aux consommateurs (DTC) via ses boutiques exploitées en propre a progressé de 12%, contre 9% attendu", relèvent les analystes de Bernstein.



L'Ebitda ajusté ressort lui aussi en dessous des prévisions à 198,3 millions contre 200 million un an plus tôt et 199,5 millions vus par le consensus. A 54,6%, la marge brute s'établit elle aussi en-deçà des estimations (54,9%).



Parmi les valeurs les plus "shortées" de la cote



En dépit de ces chiffres moins bons que prévu, le groupe basé à Londres a maintenu son objectif d'une croissance comprise entre 13 et 15% de son chiffre d'affaires à changes constants cette année. Sa marge brute est également toujours envisagée entre 57 et 57,5%.



"Ces résultats ne sont pas assez bons pour rassurer ceux qui doutent de l'entreprise, et l'action devrait rester sous pression pendant encore un bon moment", estime Bernstein dans la foulée de cette publication.



Le bureau d'études rappelle que le titre est actuellement l'un des plus "shortés" par les vendeurs à découvert à New York en raison de la perspective de nouveaux dégagements de la part de la société d'investissement L Catterton, son actionnaire de référence avec 54% du capital.



Un peu plus d'une heure et demie après l'ouverture, l'action perdait 13% pour se traiter autour de 33 dollars, au plus bas depuis son IPO, donnant une capitalisation de l'ordre de 6,1 milliards de dollars.



Birkenstock, dont les titres se négocient à la Bourse de New York sous le symbole "BIRK" depuis 2023, a désormais perdu plus de 22% depuis son introduction, qui s'était faite sur la base d'un prix de 46 dollars.